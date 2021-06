L’actrice partage les différences entre les séries Mandalorian et Boba Fett

Après le retour triomphal de Boba Fett dans l’univers de « Star Wars », avec la performance de Temuera Morrison, la deuxième saison de « The Mandalorian » a une nouvelle fois surpris ses fans en présentant une séquence dans une suite post-générique à la fin de la saison où le chasseur de primes, accompagné de l’assassin d’élite Fennec Shand, prend possession du trône de Jabba.

Plus qu’un épilogue pour le personnage, cette scène était en fait une avant-première de « The Book of Boba Fett », une série qui, en parallèle de « The Mandalorian », racontera une nouvelle histoire après la chute de l’Empire Galactique dans « Return des Jedi ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kaley Cuoco révèle sa difficulté à filmer des séquences intimes

« The Mandalorian » révélerait que Fennec a survécu après son apparition lors de la première saison grâce à Boba Fett, qui lui a sauvé la vie à l’aide de composants cybernétiques et que, à cause de cela, elle est à ses services. Les deux personnages ont tendu une embuscade à Mando (Pedro Pascal) afin de récupérer l’armure de Fett.

Le duo dynamique Boba et Fennec a rapidement été accepté par les fans de « Star Wars » qui attendent avec impatience la première de « The Book of Boba Fett » sur Disney+, qui est prévue pour décembre 2021.

Lors d’une récente interview avec ComicBook.com, Ming Na Wen a souligné que c’est ce qui distingue « The Book of Boba Fett » par rapport à « The Mandalorian » bien qu’il reconnaisse qu’il y a tellement de similitudes qu’il pourrait bien être considéré comme un sorte de « Saison 2.5 »

« Il y aura probablement des similitudes. Tonalement, vous savez, Mando est un solitaire à l’exception de sa relation avec Grogu, donc la dynamique qui existe maintenant est celle d’une équipe entre Boba et Fennec. Je pense que cela crée une qualité différente dans le spectacle. Oui, c’est ce que je peux en dire », a souligné Wen.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Liam Neeson exprime son enthousiasme pour la série Obi-Wan Kenobi

« Le livre de Boba Fett » a eu la participation de Robert Rodriguez en tant que réalisateur de plusieurs de ses épisodes et on s’attend à ce que de nombreux personnages de « The Mandalorian » aient leur apparence respective. On espère que la série servira à remplir le écart qui laissera l’absence de Mando cette année, dont les aventures pourraient revenir à Disney+ jusqu’en 2023, selon certains rapports.