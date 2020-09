Saison 8 sans fille: Anna Faris sort de la série comique "Maman" en dehors

Il est temps de se couper de sa mère: Anna Faris quitte étonnamment la série “Mom”, dans laquelle elle incarne l’ex-alcoolique Christy pendant sept saisons et plus de 150 épisodes. Sa mère de la série Allison Janney reprendra le seul rôle principal de la saison 8.

Faris veut apparemment explorer de nouvelles opportunités de carrière, comme Variety l’a appris d’un initié. L’avenir de sa famille cinématographique lui tient toujours à cœur.

Anna Faris était le seul choix pour Christy

“Les sept dernières années sur ‘Mom’ ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière”, a déclaré Faris dans un communiqué (via Variety). “Je suis très reconnaissant au créateur de la série Chuck Lorre, aux scénaristes et à mes incroyables collègues d’avoir créé une atmosphère de travail vraiment merveilleuse.” Même si elle n’est plus à bord en tant que Christy, elle regardera la saison 8 et applaudira de loin.

Faris ne peut être loué que par les producteurs. “Depuis le début, Anna a été le premier et le seul choix à jouer Christy sur Mom”, a déclaré une déclaration conjointe de CBS, Warner Bros. et Chuck Lorre Productions. “Nous sommes si fiers des histoires que nous avons pu raconter au cours des sept années d’Anna dans la série. Nous souhaitons à Anna tout le meilleur et la remercions pour son merveilleux travail.”

“Mom” – Retard du tournage de la saison 8

La nouvelle de la sortie de Faris arrive juste dix jours avant le début de la production de la saison 8. Les nouveaux épisodes doivent être tournés à partir du 14 septembre, en raison de la pandémie corona avec un retard.

“Mom” se concentre sur la mère monoparentale Christy, qui a des antécédents de consommation d’alcool et de drogues. Tout comme sa mère Bonnie, dont elle se rapproche lentement. Ensemble, ils rendent visite aux Alcooliques anonymes et combattent une rechute. Même si la série aborde des problèmes graves tels que l’alcoolisme, l’itinérance et la dépendance au jeu, il s’agit d’un format de comédie. Allison Janney (“Tonya”) a reçu deux prix Emmy pour son rôle de mère de Christy, et le spectacle a été nominé pour un total de dix Emmys.