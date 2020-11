Premier essai: le Royal Enfield Meteor 350 n’a pas besoin d’excuses

Tushar Burman19 nov.2020 11:50:53 IST

Pour faire court, je n’ai jamais été le plus grand fan des motos Royal Enfield, même si j’ai appris à en conduire une. Bien sûr, c’était grand, costaud et complètement différent du reste des écono-navetteurs disponibles en Inde quand je devenais majeur, mais cela ne disait pas grand-chose. Quand est venu le temps d’acheter mon premier vélo – un moment critique de flux pour moi personnellement – c’était un mélange entre un Machismo et le RD350 rapide, dangereux et économiquement suicidaire. Avec tout ce qui se passait dans ma vie à l’époque, je ne voulais pas faire de compromis. Je voulais ce que je voulais. J’ai acheté la Yamaha, rencontré une fille, l’ai épousée, rencontré de nombreuses cartes de crédit, les ai toutes passées sur la moto et vingt ans plus tard, l’histoire continue. Eh bien, surtout.

Le Meteor 350 que j’ai piloté est le successeur du Thunderbird, qui a été, de l’avis de tous, un grand succès pour Royal Enfield. Pour moi, cependant, c’était un peu gênant, faire semblant d’être quelque chose que ce n’était pas – un vrai croiseur. D’après les photos d’espionnage qui circulent sur Internet, le Meteor était à peu près le même, mais je suis heureux de dire que ce n’est pas le cas. Pas de loin. Contrairement aux modèles précédents du fabricant légendaire, le Meteor n’emprunte qu’une ancienne marque; tout le reste est assez nouveau.

Royal Enfield est cool (encore?)

Le mythe, l’aura et le crédit dus aux motos Royal Enfield, franchement, sont un produit de fortuité. Le Bullet tire au cœur parce qu’il a toujours été là. Cela a duré presque inchangé pendant un demi-siècle, et même le plus vulcain des penseurs rationnels succomberait à la nostalgie en parlant de ces 350 ou 500 vieux que leur oncle / ami / amant avait à un moment donné. Mais au cours de la dernière décennie, il y a eu un changement radical dans la façon dont l’entreprise envisage et se projette. Entrez dans une salle d’exposition Royal Enfield et cela ressemble à une marque de style de vie. Les vêtements et l’équipement sont soigneusement sélectionnés et vont avec l’éthique de leurs motos rétro / classiques. Tout comme le PDG pimpant, qui a fait le terrain pour le nouveau vélo dans une vidéo cinématographique alors qu’il conduisait le vélo avec des gants et des bottes rouge vif. Le film avait lui aussi le ton, le look et le message appropriés. Cela semble ambitieux, pas agraire.

Cela ne veut pas dire que RE est allé si haut de gamme qu’il a perdu le contact avec le machisme qu’il incite tant. Sur le chemin du retour avec le vélo, j’ai été abordé par deux chauffeurs de camion et un conducteur de pousse-pousse, qui savaient tous que c’était le Meteor et qu’il devait être lancé le 6 novembre. Département des communications d’Enfield: saluez-vous.

La Meteor 350 est une toute nouvelle moto

Connaissant l’histoire de Royal Enfield, il est difficile de le souligner suffisamment. L’entreprise est ancrée dans la tradition, et cela peut freiner la marche du progrès. Mais le temps passe, et avec lui sont venues de nombreuses différences radicales dans la nouvelle moto. Le Meteor utilise un nouveau cadre, un moteur entièrement nouveau, un nouvel appareillage, un éclairage, une ergonomie et une technologie. Les normes d’émissions BS6 strictes de l’Inde ont entraîné des changements tectoniques dans l’espace automobile indien, et les 2-roues ne font pas exception. Le nouveau moteur de 349 cm3 constitue une base solide pour ce qui sera probablement un radeau de futures motos. Finies les tiges de poussée, remplacées par un seul arbre à cames en tête. L’entraînement primaire est maintenant engrené, il y a un arbre d’équilibrage pour garder les choses en douceur et la boîte de vitesses est lisse et traditionnelle (avec un levier de vitesses sur le côté gauche).

Le cadre a maintenant deux tubes de descente, berçant le moteur, mais pas tout à fait. Le moteur n’est pas un élément sollicité du châssis. La suspension est traditionnelle, mais costaud. Fourche de 41 mm à l’avant, avec deux amortisseurs à l’arrière. Le triangle du cavalier est décontracté, avec des repose-pieds réglés vers l’avant qui mettent votre poids autour de vos fesses et le torse dans une position haute et dominante.

Si vous ne savez pas ce que tout cela signifie, pensez-y de cette façon: les anciens Enfield se sentaient comme un gouvernement de coalition, tandis que le Meteor 350 ressemblait plus à une dictature bienveillante. Les choses sont serrées et fonctionnent ensemble comme une unité. Cela ressemble à n’importe quelle autre moto, sans aucune excuse pour le «caractère».

Un mot sur la technologie

En tant que journaliste (principalement) technique, ce fut la plus grande surprise pour moi. Royal Enfield a fourni une unité d’affichage secondaire appelée «Tripper» sur toutes les variantes du Meteor 350. L’écran sert d’unité de navigation tour par tour lorsqu’il est associé à votre smartphone. C’est excellent. Traditionnellement, j’attends très peu de technologie d’un constructeur automobile. Ils semblent juste sourds la plupart du temps. Ce n’est pas le cas avec le Tripper. Il est excellent dans l’exécution, et comme RE s’efforce de l’expliquer, il ne fournit que les informations dont vous avez besoin et rien de plus.

Une fois que vous avez tracé un itinéraire dans l’application pour smartphone Royal Enfield – qui utilise Google Maps comme base – il vous suffit de pointer « Naviguer » et les instructions détaillées sont affichées dans le petit module à gauche de la console principale. Les flèches indiquent la direction de votre itinéraire et des informations supplémentaires et minimales vous indiquent les suggestions de voies. L’itinéraire est suffisamment intelligent pour vous permettre de savoir précisément quand prendre la route en dessous du survol et ne pas l’escalader. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai voulu mélanger du laxatif dans le refroidisseur d’eau KTM pour leur navigation dans les ordures.

C’est très, très nouveau pour le Royal Enfield que nous connaissons. Considérant qu’il s’agit d’une première tentative, et que tout va bien, je suis impatient de voir ce qu’ils feront ensuite!

Le Meteor 350 ressemble à une vieille moto

Le design du Meteor est beaucoup trop similaire à celui de la série Thunderbird sortante. En fait, tous les clichés d’espionnage au cours des derniers mois l’ont fait ressembler plus à un travail d’autocollant qu’à une nouvelle moto. Bien que les lignes soient plus raffinées, je pense que Royal Enfield a peut-être raté une occasion de faire ressortir cette moto autrement fraîche.

Un rapide coup d’œil cache tant de nouveautés. Le cadre à double tube diagonal, par exemple, est facilement manqué. Le profil latéral est très familier, tout comme la forme caractéristique du cadre. C’est clairement intentionnel, et dans ce cas, très conservateur. Le râteau est un degré plus serré et le garde-boue arrière assez épais, donnant l’impression d’une moto trapue et écrasée, pas de l’ambiance décontractée de cruiser qu’ils vendent.

Il faut cependant leur donner une attention aux détails. Tout se passe bien. J’ai été particulièrement impressionné par le point de vue du pilote. Les poignées de guidon sont rétro, tout comme les leviers d’embrayage et de frein. Même la console, bien qu’une unité analogique / numérique hybride, ne semble pas déplacée. Royal Enfield est assez fier de ses interrupteurs à bascule rotatifs comme vous l’auriez eu sur de vieilles motos britanniques. Cela ne fonctionne tout simplement pas aussi bien sur le côté gauche pour le commutateur de passage. Plus sur ce dernier. Dans l’ensemble, impressionnant une fois que vous y prêtez attention, car la société espère que leur fidèle volonté.

La Meteor 350 va comme une moto moderne

… ou une approximation proche de un, compte tenu de ce que c’est. Fidèle à son héritage de fabrication d’un moteur de 350 cm3 éprouvé, Royal Enfield a pris des mesures très calculées jusqu’en 2020 avec ce vénérable cheval de guerre. Pour passer la législation BS6, le moteur utilise désormais une valvetrain moderne et traditionnelle et un catcon pour garder la fumée propre. Ils ont même réussi à conserver une partie (mais pas la totalité) du bruit sourd emblématique que l’on attend d’une variante Bullet.

En déplacement, les choses se sentent serrées, cohérentes. L’avant et l’arrière ne disent pas à votre esprit des choses différentes en même temps. Twist and go, vraiment. J’ai trouvé le Meteor 350 exceptionnel en ville, ne trahissant rien de son poids humide de 191 kg. L’injection de carburant est précise, non maigre et nerveuse, de sorte que votre poignet droit est en harmonie avec la progression de la moto. Il se sent léger, presque agile dans la circulation, et la suspension fait un court travail sur les routes accidentées. Le consensus général semble être que le Meteor semble raide pour faciliter la maniabilité, mais ce n’était pas mon expérience. La roue avant de 19 po ajoute à sa préparation sur route difficile.

La puissance de 20 chevaux qui propulse cette masse ne permettra pas une croisière détendue à trois chiffres, mais le couple de 27 Nm garantit que vous ne voulez jamais vraiment faire un coup de pouce supplémentaire en ville. Les dépassements et les lancements aux feux de signalisation sont désormais possibles, pas seulement bruyants. Le moteur commence à s’essouffler au-delà de 100 km / h, donc bien qu’il soit meilleur que ses anciens frères de 350 cm3, ce n’est toujours pas un mile-muncher rapide. Et la plupart vous diront que ce n’est pas censé l’être. En tant que croiseur autoroutier détendu, cela fonctionnera bien, je pense, en particulier à deux.

Le nouveau moteur vous surprendra par son raffinement plus que par ses performances. L’arbre d’équilibrage principal garantit une expérience étonnamment sans vibrations, même si le régime augmente et que vous allez plus vite. Cela devrait permettre un long courrier plus confortable, car vos mains et vos pieds picoteront moins que sur les motos Royal Enfield précédentes. Cependant, ce n’est nulle part aussi lisse que leurs jumeaux. Les freins sont corrects. Les disques sont de taille généreuse et font le travail, mais la sensation manque à l’avant. Il fait son truc mais transmet peu. L’ABS est à double canal, donc pas de paisas pincés ici.

Il y a quelques compromis pour la forme contre la fonction sur le Meteor. L’appareillage est merveilleusement rétro, mais vous avez besoin de votre pouce pour faire clignoter vos feux de route. Cela signifie que vous ne pouvez pas klaxonner et clignoter en même temps, ce que beaucoup font pour plus de sécurité. Les leviers aussi ont cette période, mais ils ne sont pas gentils avec les doigts fins comme les miens. Et tandis que le siège moelleux est confortable au premier essai, avec des repose-pieds réglés vers l’avant, il n’y a aucune chance de prendre du poids sur vos jambes. Vous avez repéré un mauvais nid de poule trop tard? Descendez les freins et attachez-vous pour la compression vertébrale. Votre dos subira le plus gros de l’impact à travers votre coccyx. J’ai entendu ces commentaires à plus d’une occasion, mais cela fait partie de toute la conception de la croisière à pied. C’est une chose. Ce n’est tout simplement pas la chose idéale.

Le Meteor 350 peut être le vôtre

Disponibles en trois variantes: Fireball, Stellar et Supernova, les vélos sont identiques à l’exception des schémas de peinture et des accessoires. Ah, les accessoires. Donc. Beaucoup. Accessoires. Royal Enfield propose la variante supérieure avec un pare-brise et un dossier passager, et vous pouvez choisir parmi pas moins de six silencieux accessoires, chacun avec un son et un look différents. Plus besoin de piller le marché secondaire pour les unités d’échappement bruyantes (illégales), ce qui peut être une responsabilité dans certains États avec une police agressive. Heureusement, l’excellent système de navigation «Tripper» est standard dans toutes les variantes.

En dehors de l’Interceptor 650, il n’y a pas d’autre moto Royal Enfield que je préfère piloter que la Meteor 350. C’est une conduite agréable et enrichissante avec peu de compromis. Je sauterais aussi vite dessus pour un court voyage en ville que ma KTM. Pour les trajets plus longs, la seule chose qui me retiendrait serait son manque de vitesse.

Le Meteor 350 est basé sur une toute nouvelle plateforme, qui sera la base de nombreux futurs modèles. À partir de Rs 1,76 lac, les acheteurs peuvent désormais se livrer confortablement à leurs fantasmes de Royal Enfield, sans faire trop d’excuses à leurs amis qui font du vélo qui démarre à chaque fois. Les sourires et l’appréciation des chauffeurs de camion sont gratuits.

