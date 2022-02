Ce sera la prochaine série du créateur de Big Little Lies

in

Premières

En 2017, HBO a porté au petit écran une pièce de Liane Moriarty et ce fut un succès absolu. Une partie de ce triomphe était due à son showrunner, David E. Kelley, qui a une nouvelle adaptation en route.

©IMDBReese Witherspoon a joué et produit Big Little Lies.

Ce qui est né comme une mini-série qui a adapté le travail de Liane Moriarty, De gros petits mensonges, transformé en une histoire de deux saisons centrée sur la tromperie et un homicide. Une grande partie de l’événement était due à David E. Kelleyla showrunner de cette histoire de HBO qui a réussi à transférer le matériel graphique sur le petit écran avec un grand succès, en particulier dans le premier volet, qui était celui basé sur la publication originale.

Maintenant, le réalisateur derrière la série dans laquelle ils ont joué Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz, Nicole Kidman et Shailene Woodley a un autre projet prometteur en route. Il s’agit d’une série sur une œuvre qui a déjà été portée au grand écran avec Harrison Ford en tant que protagoniste, et qui en 2011 est également passé au petit écran, à cette occasion avec Bill Pullman à la tête.

Kelley sera chargé d’adapter une nouvelle version de Présumé innoncentl’ouvrage écrit par scott turow. Le vainqueur de 11 prix emmy écrira et produira cette histoire, qui mettra en vedette JJ Abrams, Dustin Thomason et Ben Stephenson en tant que producteurs exécutifs. La date de sortie n’a pas encore été définie mais on sait qu’elle sera développée pour AppleTV+qui ces dernières années n’a cessé d’étoffer son catalogue de titres originaux.

Présumé innoncent raconte l’histoire de rouillél’un des employés qui travaille au bureau du procureur de Chicago, qui est accusé d’avoir assassiné Caroline, une femme avec qui il a trompé sa femme et avec qui il partageait l’espace de travail. Malgré le fait que tout indique qu’il était responsable, il est chargé de nier avoir eu quoi que ce soit à voir avec ce crime et se fixera pour objectif de retrouver le lieu où se trouve le véritable meurtrier.

Elizabeth Olsen travaillera également avec le créateur de Big Little Lies

l’avenir de David E. Kelley C’est plus que prometteur en termes de productions. La personne en charge de De gros petits mensonges Une adaptation est en cours. L’avocat de Lincoln (roman de Michel Connelly) pour Netflixainsi que de Un homme au completà partir de Tom Wolf. Mais l’un des projets les plus attendus est amour et mortqui jouera elizabeth olsen. Il s’agit de l’histoire de Bonbons Montgomeryune femme texane qui a assassiné son amie Betty Goré au début des années 1980, utilisant une hache comme arme.

