Stranger Things : Noah Schnapp explique pourquoi Will n’a pas avoué ses sentiments à Mike

En raison de l’incroyable et formidable distribution qui s’est développée au cours de l’histoire de »choses étranges », dans la saison 4 de la série, nous avons pu voir comment on nous présentait trois intrigues distinctes, Joyce et Murray effectuant une mission de sauvetage pour sauver Hopper de Russie, tandis qu’à Hawkins, les enfants devaient se battre avec Vecna ​​​​et les créatures du monde à l’envers.

Même avec cela, on nous a présenté une troisième histoire qui était loin de la dévastation et des monstres maléfiques, car au Nouveau-Mexique, nous avons vu comment Eleven essayait de récupérer ses pouvoirs, Will pensant à quelque chose de totalement différent. Pour donner un peu de romantisme à l’histoire, il était évident pour les téléspectateurs que Will avait le béguin pour Mike, mais malheureusement, il n’a pas eu le courage de le lui dire.

Ça pourrait aussi vous intéresser : ‘The Patient’, série thriller avec Steve Carell : bande-annonce et intrigue

Pendant des années, les fans ont cru que Will était gay, mais « Stranger Things » n’a jamais confirmé cette hypothèse. Maintenant, dans une récente interview, Noé Schnapp, acteur qui joue le personnage de Will Byers, a confirmé que tous ceux qui pensent depuis des années que Will est gay ont raison. Alors que c’était une excellente nouvelle pour les fans de la série, Schnapp en a également profité pour expliquer pourquoi Will n’a pas dit à Mike ses vrais sentiments.

« Les frères Duffer ils écrivent ce vrai personnage et ce vrai voyage et ce vrai combat et ils s’en sortent très bien », a-t-il commencé. C’est ce traumatisme à multiples facettes qui remonte à des années, parce que le Démogorgon l’a pris puis ses amis, ils ne l’ont jamais reconnu, et maintenant il a peur de sortir et il ne sait pas s’ils vont l’accepter. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Chucky, la série’ : Quand est-ce que la deuxième saison est diffusée ?







Si l’on tient compte de l’histoire de »Stranger Things », Will a grandi loin de ses amis, il s’est donc toujours senti comme quelqu’un d’aliéné, donc se sentir ainsi pendant si longtemps le fait douter que ses amis l’accepteront pour. étant différent. Pour aggraver les choses, Will a des sentiments pour Mike, qui est profondément amoureux d’Eleven depuis des années. Donc, Will ne peut pas simplement dire qu’il aime Mike parce que cela nuirait à Eleven.

« Évidemment, j’attends avec impatience une scène de coming-out, et je veux aussi les voir aborder ce lien avec Mind Flayer et comment il s’intègre dans le monde », a déclaré Schnapp à propos de ses souhaits pour la saison 5 de « Stranger Things ». Sachant que Will sera l’un des focus de Vecna ​​dans le dernier volet, les fans ne peuvent qu’espérer que le personnage aura beaucoup à faire dans ce qui sera le final définitif de la série.

»Stranger Things » a ses 4 saisons disponibles exclusivement via Netflix.