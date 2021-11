Le documentaire de Barney le dinosaure se dirige vers Peacock en 2022

Dans une petite nouvelle qui pourrait bien vous faire penser à la chanson « I Love You », Barney le dinosaure sera exploré dans une prochaine série documentaire sur le personnage emblématique des enfants. Prévu pour une première sur Peacock en 2022, les docuseries comprendront trois parties et ont déjà commencé la production. On dit qu’il examine « la trajectoire de rock star de Barney le dinosaure, le personnage bien-aimé qui a capturé le cœur de millions d’enfants, puis est devenu la cible de la haine et de la rage à travers la culture pop, les premiers Internet et les terrains de jeux du monde entier ».

« Barney le dinosaure était un personnage omniprésent pour les enfants et les parents et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Scout Productions pour apporter cette série en trois parties à Peacock », a déclaré Rod Aissa, vice-président exécutif, contenu non scénarisé, NBCUniversal Television & Streaming, dans une déclaration. « Ce documentaire est destiné à captiver le public comme Barney l’a fait au fil des ans. »

Les Barney Les docuseries comprendront des interviews exclusives et des images d’archives, offrant des récits de première main de la Barney phénomène raconté par divers membres de la distribution et de l’équipe, ainsi que par ses critiques les plus virulents. Il vient de Scout Productions, l’équipe derrière Queer Eye, Égal, et Le battage médiatique. Tommy Avalone (Les histoires de Bill Murray) est réalisateur et producteur exécutif avec Rob Eric de Scout, David Collins, Michael Williams, Amy Goodman Kass, Joel Chiodi et Raymond Esposito. Wendy Greene est co-productrice exécutive et Trent Johnson produit.

Barney le dinosaure a été popularisé par la série télévisée pour enfants Barney et ses amis, qui a été créé sur PBS en 1992. Il présente un T-Rex violet éduquant les enfants à travers des routines de chant et de danse couplées à une attitude trop optimiste. L’émission de longue date a cessé de produire de nouveaux épisodes en 2010, bien qu’elle reste regardée par les enfants à ce jour grâce à ses rediffusions. Ces dernières années, il a été question de relancer la série avec une nouvelle émission pour enfants.

Le temps nous dira si cela se produit, bien que Daniel Kaluuya aurait été attaché à une adaptation cinématographique de Barney en association avec Mattel Films à un moment donné. Il a été annoncé que Kaluuya produirait le film avec le studio, déclarant à l’époque: « Barney était une figure omniprésente dans beaucoup de nos enfances, puis il a disparu dans l’ombre, laissé incompris. Nous sommes ravis d’explorer ce fascinant moment moderne héros et voyez si son message « Je t’aime, tu m’aimes » peut résister à l’épreuve du temps. »

Robbie Brenner de Mattel Films a ajouté : « Travailler avec Daniel Kaluuya nous permettra d’adopter une approche complètement nouvelle de Barney qui surprendra le public et subvertira les attentes. Le projet parlera de la nostalgie de la marque d’une manière qui résonnera auprès des adultes, tout en divertissant les enfants d’aujourd’hui. »

Même les gens qui n’avaient pas regardé l’émission peuvent se souvenir de sa chanson bien connue dans laquelle Barney chante aux enfants, « Je t’aime, tu m’aimes. » On peut présumer que cette chanson sera pas mal jouée dans le prochain documentaire qui sera diffusé chez Peacock, ainsi que ce film prévu avec Daniel Kaluuya. Il sera forcément coincé dans votre tête, peut-être pendant des jours, voire plus, après votre visionnage, alors soyez prévenu. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

