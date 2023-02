Pixar : Quand est-ce que Toy Story 5 sort en salles ?

DISNEY

Disney a confirmé que l’histoire de Woody et Buzz Lightyear sera reprise. Voici le calendrier de Pixar pour les prochaines années.

© IMDbCe sera le retour de Toy Story avec l’animation de Pixar.

Il y a quelques jours, Disney a confirmé que histoire de jouet 5 ce sera un fait. Avec l’animation classique de Pixarcette franchise qui a su devenir un succès depuis la première de son premier film en 1995 va reprendre. Après l’annonce du cinquième opus, beaucoup de ses fans s’interrogent : Quand sortira-t-il en salles ?

L’histoire, qui tourne autour d’un groupe de jouets vivants, a Tom Hanks et Tim Allen dans des rôles principaux, prêtant sa voix à des personnages mythiques tels que Woody et Buzz l’Éclair. Comme annoncé par la société de divertissement, ce nouvel opus est déjà en développement et pourrait arriver plus tôt que prévu.

Était en 2019 quand est-il sorti en salles histoire de jouet 4, le dernier film avec Woody et Buzz. Cependant, dans 2022Disney a publié année-lumière, avec Chris Evans. Cette bande présente l’histoire d’origine de Buzz Lightyear, c’est-à-dire le héros qui a inspiré le jouet dont Andy est devenu obsédé dans le premier film. Dès ces dernières sorties, l’étude s’apprête déjà à reprendre l’histoire des poupées attachantes.

+ Toy Story 5 : quelle est la date de sortie ?

Oui ok histoire de jouet 5 Il est en développement par Pixar, la date de sortie n’a pas encore été annoncée. En tout cas, le calendrier du studio d’animation semble extrêmement chargé pour les deux prochaines années. Et c’est qu’il 16 juin 2023sera publié Élémentairele film fantastique dans lequel coexistent des êtres représentant le feu, l’eau, la terre et l’air.

De même, en 2024, il arrivera Élio, l’histoire d’un garçon de 11 ans qui, après avoir été choisi par des extraterrestres, doit s’imposer comme ambassadeur galactique de la Terre. D’autre part, l’année prochaine viendra aussi À l’envers 2, la suite qui présente une fois de plus les émotions d’une fille charismatique. C’est pour cette raison que, bien qu’il n’y ait pas d’annonce officielle, tout indiquerait qu’il n’arrivera pas avant au moins 2025.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?