Judy Blume et Beverly Cleary ne se sont jamais rencontrés – mais ils ont échangé le courrier de leurs fans

Judy Blume a parlé de l’un de ses regrets dans la vie: ne jamais avoir rencontré l’auteur bien-aimée Beverly Cleary, décédée la semaine dernière à l’âge de 104 ans.

Blume, 83 ans, s’est rendu sur Twitter samedi pour rendre hommage à feu Cleary, l’écriture, « Beverly Cleary! Mon inspiration. Je voulais écrire des livres comme le vôtre. »

«Je regrette tellement de ne jamais vous avoir rencontré», a-t-elle poursuivi. « Vous ne serez pas oubliés. »

Beverly Cleary! Mon inspiration. Je voulais écrire des livres comme le vôtre. Je regrette tellement de ne jamais vous avoir rencontré. Vous ne serez pas oubliés. – Judy Blume (@judyblume) 28 mars 2021

Le «Êtes-vous là Dieu? C’est moi, Margaret », l’auteur a également partagé un Publier de l’écrivain Reyhan Harmanci, qui a mis en évidence des citations antérieures de Blume sur la façon dont Cleary a influencé son écriture.

«Une fois, j’ai eu la chance d’obtenir une citation de @judyblume à propos de Beverly Cleary et c’est ce qu’elle a dit», a écrit Harmanci.

«Quand j’ai commencé à écrire, à la fin des années 60, j’allais à la bibliothèque publique et emportais chez moi des tonnes de livres», a commencé la citation de Blume. «La nuit, je les lisais, puis je les divisais en piles. Ce sont des livres que je trouve ennuyeux. Je ne veux pas écrire de livres comme ceux-là. Mais ici, il y a des livres qui me ravissent et m’inspirent. Aucun livre n’a ravi et inspiré la façon dont Beverly’s Cleary’s l’a fait.

Blume a admis qu’elle était même tombée une fois du canapé en lisant un des livres de Cleary parce qu’elle riait si fort.

«Tous les livres de Beverly étaient drôles, honnêtes et rafraîchissants. Ils le sont toujours », a déclaré Blume. «Ma fille les lisait en deuxième année. Une fois, elle a dû passer un test effrayant à l’hôpital. Ils l’ont assise dans un fauteuil roulant pendant qu’elle attendait. Pour la compagnie, en plus de moi, elle avait un livre Beverly Cleary. Elle semblait heureuse et détendue, riant tout le temps.

La tradition de lire les livres de Cleary s’est poursuivie à travers les générations. La fille de Blume a demandé à son fils d’écouter les livres de Cleary à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il apprenne à se lire.

«J’aimerais pouvoir rencontrer Beverly», a-t-elle écrit. «Le plus proche que j’ai obtenu, c’est lorsque notre éditeur mutuel a échangé un paquet de courrier de fans il y a quelques années. Elle a eu la mienne, j’ai eu la sienne, et j’avoue avoir lu quelques lettres qui lui étaient destinées. La plupart concernaient Ramona. Qui n’aime pas Ramona?

La confusion a fini par lancer une correspondance entre les deux auteurs pour enfants bien-aimés.

«Je lui ai écrit un peu à ce moment-là et lui ai envoyé un courrier – et elle m’a inclus une note avec le paquet qu’elle a transmis», ont poursuivi les citations de Blume à Harmanci. «Elle m’a averti de ne pas me laisser prendre par les demandes des enseignants et des étudiants. Elle craignait que si je le faisais, cela interférerait avec mon écriture.

«Je suis toujours chatouillé quand je rencontre de jeunes lecteurs qui disent:« J’adore vos livres Ramona »», a ajouté Blume. «Ensuite, j’explique que j’aime aussi Ramona, mais je n’ai pas écrit ces livres, Beverly Cleary l’a fait. Ils me jettent alors un regard penaud, et je leur dis que ça va. Ce qui est important, c’est qu’ils lisent et aiment l’expérience. »

« Les livres de Beverly ont touché des générations de lecteurs et je ne peux pas imaginer que les enfants grandissent sans eux », a conclu Blume à Harmanci. « Quel genre de monde serait-ce? »

La vue de Cleary était défaillante dans les années qui ont précédé sa mort, selon un article de 2011 du New York Times, mais elle a quand même pris le temps de lire le courrier de ses fans.

« Une petite fille a récemment écrit qu’elle devait se dépêcher de rentrer de l’école et s’enfermer parce que sa mère travaillait et que le quartier n’était pas sûr; la lecture l’a aidée à traverser de nombreuses longues nuits de solitude », a déclaré Cleary au point de vente, ajoutant: « Je lui ai répondu. »

Cleary est décédé jeudi à Carmel, en Californie. Son premier livre, «Henry Higgins», a été publié en 1950. Plus de 40 livres ont suivi, ce qui lui a valu une place dans le cœur de chaque jeune lecteur.