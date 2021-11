Un nouveau synopsis officiel pour « The Batman » révélé

Le « Knight of Gotham City » reste l’un des personnages les plus populaires de l’histoire éditoriale de DC Comics, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait autant d’attentes lors de l’annonce d’une nouvelle adaptation pour le grand écran, comme dans le cas de « The Batman », le nouveau film écrit et réalisé par Matt Reeves.

A travers le site officiel du film, l’équipe de Warner Bros. Pictures nous a surpris cette semaine avec la sortie d’un nouveau synopsis qui vous prépare à une histoire dans laquelle Robert Pattinson incarnera le détective justicier et son alter ego, le milliardaire reclus Bruce. Wayne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hammer Films commencera par la restauration de ses films

Deux années passées à arpenter les rues en tant que Batman, semant la peur dans le cœur des criminels, ont plongé Bruce Wayne dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) parmi le réseau corrompu d’officiers de haut niveau, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. »

Lorsqu’un assassin marque l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages comme Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / le pingouin (Colin Farrell ), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Naston / le Riddler (Paul Dano) ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Keanu Reeves veut reprendre son rôle dans « Constantine »

« Alors que les preuves commencent à le guider près de chez lui et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et traduire en justice les abus de pouvoir et la corruption qui ont tant affligé Gotham City. »

Matt Reeves, connu pour son travail sur la récente franchise « La planète des singes », a réalisé ce film avec un scénario co-écrit avec Peter Craig, connu pour son travail sur les deux volets de « The Hunger Games : Mockingjay. » ou » Top Gun: Maverick », inspiré des personnages créés par Bob Kane et Bill Finger pour DC Comics. « The Batman » a une date de sortie prévue pour le 2 mai 2022.