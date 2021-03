Guide: Meilleures offres de jeux PS5 et PS4 sur le PS Store cette semaine (du 3 au 9 mars)

Quoi acheter sur le PlayStation Store.

Que sont les meilleures offres de jeux PS5 et PS4 sur le PlayStation Store cette semaine? Que devriez-vous acheter dans le Vente PS Store cette semaine? Il y a toujours beaucoup de jeux numériques en vente à tout moment, donc ce guide est conçu pour mettre en lumière les meilleures offres PS5 et PS4 disponibles à l’heure actuelle. Nous ferons de notre mieux pour éviter les titres qui ont déjà fait partie de PlayStation Plus ou la Collection PS Plus. Voici les meilleures offres de jeux PS5 et PS4 sur le PS Store cette semaine.

Meilleures offres de jeux PS5 sur le PS Store cette semaine

Jeu PS5 Prix ​​d’origine au Royaume-Uni Prix ​​réduit au Royaume-Uni Prix ​​d’origine aux États-Unis Prix ​​réduit aux États-Unis Date d’expiration Planet Coaster: édition console € 39.99 € 27.99 49,99 € 34,99 € 11 mars 2021

Meilleures offres de jeux PS4 sur PS Store cette semaine

Jeu PS4 Prix ​​d’origine au Royaume-Uni Prix ​​réduit au Royaume-Uni Prix ​​d’origine aux États-Unis Prix ​​réduit aux États-Unis Date d’expiration Blasphématoire € 19.99 7,99 € N / A N / A 17 mars 2021 Enfants de Morta € 17.99 7,19 € 21,99 € 8,79 € 11 mars 2021 Dragon Ball Fighterz € 47.99 6,71 € GB 59,99 € 9,59 € 17 mars 2021 Forgotton Anne € 15.99 6,39 € 19,99 € 7,99 € 17 mars 2021 Gorogoa € 11.99 3,59 € 14,99 € 4,49 € 17 mars 2021 Retour de l’Obra Dinn € 18.99 14,24 € GB 19,99 € 14,99 € 11 mars 2021 Tactiques de l’ombre: Lames du shogun € 44.99 4,49 € 49,99 € 4,99 € 11 mars 2021 SOMA 29,99 € 2,99 € € 23.99 2,39 € 11 mars 2021 Le principe de Talos: Édition Deluxe 29,99 € 2,99 € 49,99 € 4,99 € 11 mars 2021

Lire l’article complet sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂