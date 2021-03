Shingeki no Kyojin a annoncé la deuxième partie de sa dernière saison: quand est-ce qu’elle est présentée en première?

Attention fans de Shingeki no Kyojin! Ce dimanche la fin de la série était programmée avec l’épisode 16, comme annoncé depuis plusieurs mois, mais la confirmation est venue que tous les fans attendaient: la saison 4, qui sera la dernière, aura une deuxième partie avec plus de chapitres. Quand sera-t-il prêt à être diffusé? Découvrez tout!

Il y a une semaine, les fans ont été choqués après ce qui s’est passé entre Levi et Zeke, et le Épisode 75, appelé « Ciel et terre », promis d’être tout aussi mémorable avec un synopsis convaincant: « L’avenir que nous cherchons ne se croise pas. Il n’y a pas d’autre choix que de toucher les sentiments les uns des autres. Et maintenant il frappe à nouveau. Dans le lieu d’origine ».

La poursuite du programme était un secret de polichinelle, car à la mi-février, les noms des chapitres 13 et 14 ont été révélés, ce qui correspondait aux 111 et 113 du manga original. Il a été dit précédemment que la version papier aurait un total de 139 numéros, il semblait donc impossible que les deux derniers épisodes de l’anime adaptent les 26 autres.

L’annonce tant attendue a été faite à l’issue de la diffusion de l’épisode 16 sur la chaîne japonaise NHK, sorti ce dimanche 28 mars. Là, ils ont finalement confirmé que le programme aura une deuxième partie avec plus de chapitres qui adapteront l’ensemble du manga, et non un film comme on l’avait pensé à l’époque. Regardez la vidéo diffusée au Japon après 4×16!

+ Quand aura lieu la deuxième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin?

La partie 2 de la saison 4 devrait être diffusée à l’hiver japonais, qui se déroulera de décembre 2021 à mars 2022.. Jusqu’au moment aucune date de sortie exacte n’a été donnée, mais Ils estiment que ce sera dans les premiers jours du dernier mois de l’année. Pendant ce temps, le dernier volume de la création de Hajime Isayama sortira le 9 avril.