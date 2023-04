Jour de la Terre : 5 documentaires à voir sur Netflix

Eucerin HYALURON-FILLER Crème de jour à 5 % d'urée 50 ml

Avec le temps, la production d'acide hyaluronique propre à la peau diminue, ce qui entraîne la formation de rides et un vieillissement de la peau. Si la peau est également sèche, des sensations de tension, de rugosité et des démangeaisons peuvent apparaître. L'une des principales raisons de ce phénomène est le manque de facteurs hydratants naturels tels que l'urée, qui fixent l'humidité dans la peau.La combinaison de 5 % d'urée et d'acide hyaluronique à chaîne longue et courte qu'il contient assure une hydratation intensive. Ainsi, même les rides profondes peuvent être visiblement réduites. Des filtres UVA élevés protègent contre le vieillissement de la peau.La peau est protégée du dessèchement et les sensations de tension sont réduites. Sa texture à absorption rapide apaise même les peaux à problèmes, rend la peau souple et est sans parfum.Des études cliniques et dermatologiques prouvent la très bonne compatibilité cutanée et l'efficacité du soin de jour Hyaluron-Filler 5 % urée, qui convient également au soin de la neurodermatite et du psoriasis.Application : Appliquez une fine couche de la crème de jour Eucerin HYALURON-FILLER 5 % urée sur le visage, le cou et le décolleté et étalez soigneusement.La structure et l'apparence de la peau se modifient avec le temps, en commençant généralement par des rides et des ridules. Plus tard, la peau commence à s'affaisser, perd du volume et les contours du visage deviennent de plus en plus flous. Avec l'âge, le nombre et la profondeur des rides augmentent, tandis que l'élasticité, la fermeté et l'éclat de la peau diminuent.Eucerin, le spécialiste de l'hyaluron en pharmacie, propose plus que de l'hyaluron : HYALURONplus. HYALURONplus combine les avantages de l'acide hyaluronique avec d'autres ingrédients efficaces pour fournir une hydratation et un comblement des rides, ainsi qu'un plus très efficace pour chaque besoin individuel de la peau. Pour une peau d'apparence plus jeune et d'une beauté éclatante - dès la première ride.Les gammes comprennent des soins de jour et de nuit pour différents types de peau, ainsi que des sérums (dont un booster innovant à la vitamine C, un peeling et un sérum de nuit, une huile pour le visage, des soins pour les yeux et des CC Creams). Des études cliniques et dermatologiques ont confirmé la très bonne compatibilité avec la peau et la grande efficacité de tous les produits en matière de soins de la peau.