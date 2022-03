Tom Holland : que sait-on de la présence de l’acteur aux Oscars 2022 ?

PRIX OSCARS 2022

L’acteur de Spider-Man : No Way Home a fait le buzz autour de son passage sur le tapis rouge. Assisterez-vous avec Zendaya à la remise de l’Académie ?

© GettyTom Holland a assisté aux Oscars en 2018.

La livraison du Prix ​​Oscar C’est l’occasion rêvée de reconnaître le travail de grandes productions. Réalisateurs, acteurs et tous ceux qui travaillent dans les coulisses se réunissent dans une célébration où le Académie distingue les meilleurs films, dans ce cas, de 2021. Cependant, c’est aussi l’occasion idéale de voir chacun des invités, leur regard impressionnant et leur promenade à travers le Tapis rouge. Être Tom Holland l’un d’eux?

Pour le moment, la réponse est inconnue. Au début de cette année – alors qu’il restait encore des détails à définir – les Oscars ont réfléchi à la manière de relever un énorme défi : récupérer le public perdu lors des dernières éditions. Et c’est que, année après année, le gala perd de sa popularité et il y a de moins en moins de téléspectateurs qui choisissent de le voir du début à la fin comme cela se faisait traditionnellement.

Ainsi, son équipe a commencé à planifier une série de stratégies, telles que la suppression de la livraison de huit catégories de la transmission. « Nous devons donner la priorité à l’audience de la télévision pour accroître l’engagement des téléspectateurs et garder l’émission vitale, cinétique et pertinente.« , a expliqué le président David Rubin. En ce sens, il a été considéré que Tom Holland serait l’hôte idéal pour les Oscars 2022.

Et c’est que l’acteur vit son meilleur moment professionnel : il a fait sensation au box-office avec Spider-Man : Pas de retour à la maisonétoilé Inexploré et maintenant il prépare une série dans AppleTV+. De cette façon, il ne fait aucun doute qu’il pourrait être le présentateur le plus attractif pour les jeunes téléspectateurs. Enfin, l’Académie a opté pour des pilotes différents pour chaque catégorie, tandis que les hôtesses seront Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hall.

Quoi qu’il en soit, Tom avait souligné à l’époque: « Je serais l’hôte des putains d’Oscars ! Le faire seul serait bien, mais si c’est avec Zendaya, quelqu’un que j’aime, ce serait encore mieux. Je crois qu’une expérience partagée est toujours meilleure qu’une expérience en solo.”. Il convient de rappeler qu’en 2018, il a présenté la catégorie de Meilleurs effets visuels avec Gina Rodriguez. Tout indique qu’il est plus que disposé à assister à l’édition 2022 pour soutenir Spider-Man : Pas de retour à la maison dans le même triplet le suivant 27 mars.

