Jonah Hill a été hospitalisé après avoir reniflé une fausse cocaïne filmant le loup de Wall Street

« Nous faisions littéralement du faux coca pendant, comme, sept mois, chaque jour. Je n’ai jamais eu plus de vitamine D de toute ma vie; j’aurais pu soulever une voiture au-dessus de ma tête. »

«J’utiliserai de la musique. Je créerai une liste de lecture pour chaque scène, alors j’essaierai de faire, comme, de la musique qui [makes me feel] nerveux et chaotique … puis buvez une tonne de café et de Red Bull. »