Maman refuse de donner à sa sœur la robe de mariée que son fils a conçue et fabriquée après qu’il n’ait pas été invité à la cérémonie

Une mère défend son fils à tout prix après que sa sœur l’ait snobé de son mariage.

« J’ai une soeur qui se marie dans une semaine. Pendant [the proposal] dîner, ma sœur a demandé à mon fils de confectionner sa robe de mariée », a écrit une femme à « r/AmItheA–hole » (AITA) de Reddit.

Le subreddit est un forum en ligne où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérange.

Dans son article sur Reddit, elle a expliqué que son fils a toujours aimé la mode et a suivi des « cours techniques » sur la façon de coudre des tissus ensemble et de concevoir des vêtements.

Il a accepté de coudre la robe de mariée de sa tante, lui disant qu’il avait besoin de plusieurs mois et de son avis souvent, même si les choses n’ont pas tardé à tourner au vinaigre.

Elle a refusé de donner à sa sœur la robe de mariée que son fils de 17 ans a conçue après qu’il n’ait pas été invité à la cérémonie.

Au début, elle a souligné que sa sœur était extrêmement particulière quant à la conception de la robe.

« Mon fils a dessiné environ 50 modèles de robes en un mois et elle n’en a aimé qu’un, qu’il a continué », a-t-elle partagé.

Elle a même acheté à son fils la plupart du tissu dont il avait besoin car elle voulait aussi être impliquée dans le processus.

Pendant les cinq mois suivants, son fils a fait des ajustements constants à la robe de mariée comme le voulait la mariée.

« Au bout d’un moment, il est arrivé au modèle final et c’était tout simplement incroyable. Ma mère a pleuré en voyant ma sœur dans la robe et j’avoue que j’ai failli être émue aussi. »

Cependant, les choses ont pris une tournure lorsque les invitations au mariage ont été envoyées et que son fils s’est rendu compte qu’il n’en avait pas reçu.

Lorsqu’elle a décidé d’en parler à sa sœur, elle a répondu qu’elle ne voulait pas de « mineurs » au mariage car il y aurait de l’alcool servi.

Lorsque la femme a demandé si son fils bénéficierait d’une exception, sa sœur lui a dit qu’il n’était pas non plus autorisé à y assister.

Elle a souligné qu’ils n’avaient pas de mineurs dans leur famille à part son fils adolescent, donc la règle n’avait pas beaucoup de sens pour elle.

« Pour aggraver les choses, mon fils était très triste et a pleuré parce qu’il a passé des mois sur cette robe et n’a pas pu aller au mariage. »

Elle a dit à sa sœur que si elle n’invitait pas son fils, elle n’obtiendrait pas non plus la robe de mariée qu’il avait faite pour elle.

« Elle m’a appelé et m’a crié dessus, disant que j’étais déraisonnable et que je ne pouvais pas faire ça. »

Maintenant, toute leur famille est divisée, leur mère disant qu’elle devrait simplement donner la robe à sa sœur et se conformer aux règles, tandis que d’autres sont d’accord pour qu’elle refuse complètement la robe.

La plupart des utilisateurs de Reddit qui ont commenté son message ont convenu qu’elle était NTA (Not The A-hole).

« Si elle est prête à faire une demande de taille adulte à un jeune de 17 ans, elle devrait être prête à l’accepter comme un adulte », a écrit un utilisateur.

« Il n’y a pas non plus de raison pour qu’un mineur ne puisse pas assister à un mariage avec open bar car [the] barman [should] vérifier les pièces d’identité. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Je pourrais comprendre qu’elle ne veuille pas faire une exception pour un ami, ou même un cousin. »

« Faire une exception pour son seul neveu mineur, d’autant plus qu’elle aurait pu le signaler lorsque les gens l’ont interrogé sur la robe, aurait été non seulement compréhensible mais pratiquement obligatoire pour quiconque entendrait parler des circonstances. »

Un troisième utilisateur est intervenu : « J’étais à un mariage il y a quelques semaines, bar ouvert, enfants autorisés. Tout le monde s’est bien amusé. »

« Comme il n’y a pas d’autres enfants, cette règle s’adresse directement à votre fils, c’est un power trip. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.