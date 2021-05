Mark Wahlberg semble méconnaissable en transformation pour le nouveau film Stu

Le jeune homme de 49 ans a été vu dans les rues de Los Angeles avec une coupe de cheveux coupée et ce qui semblait être une prothèse de menton pour lui donner un visage plus complet.

Parler sur Jimmy Kimmel en direct, Wahlberg a déclaré: « Après avoir fait les scènes de boxe, je peux prendre autant de poids que possible au cours du film, donc je me mets au défi de prendre 30 livres dans les six prochaines semaines. »