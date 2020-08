Le mois prochain, Fallout 76 tentera de résoudre son plus gros problème

Fallout 76 Studios de jeux Bethesda

Bethesda a publié jeudi une nouvelle entrée de blog “Inside the Vault”, qui offre un bon aperçu de ce qui va arriver Fallout 76 en septembre.

Nous sommes à la veille de ce que Bethesda Game Studios appelle le Un terrain vague mettre à jour. Ceci, pour mon argent, est une refonte plus vitale et nécessaire que même les changements apportés à l’histoire Wastelanders expansion plus tôt cette année. Avec Un terrain vague, le monde ouvert des Appalaches – si tout fonctionne comme prévu – sera conçu pour convenir à chaque utilisateur individuel, permettant à la fois une meilleure exploration et une plus grande interaction coopérative entre les joueurs.

«À la base», écrit Bethesda, «Un terrain vague permet aux niveaux des créatures ennemies de s’ajuster dynamiquement afin qu’ils correspondent mieux à chaque joueur qu’ils rencontrent. Si plusieurs joueurs rencontrent tous le même ennemi en même temps, son niveau augmentera simultanément pour les joueurs de niveau supérieur et baissera pour les joueurs de niveau inférieur.

J’ai déjà écrit à ce sujet: c’est ma plus grosse plainte avec Fallout 76. Vous pouvez vous aventurer dans le monde, suivre une ligne de quête principale comme prévu, et – si vous êtes juste un peu sous-niveau ou voler en solo – vous risquez de rencontrer un donjon ou une rencontre de boss qui n’apporte rien d’autre qu’une angoisse sans fin.

«L’un de nos aspects préférés de Un terrain vague est que cela crée des opportunités pour les personnages de tous niveaux de participer à plus d’activités dans les Appalaches », dit Bethesda,« que ce soit seul ou avec des amis. Les ajustements de niveau dynamiques vous permettront de partir à l’aventure où vous le souhaitez avec vos amis, même s’il y a un écart de niveau entre vous. Cela facilitera également le début du jeu pour les nouveaux personnages qui ont envie d’explorer le monde au-delà des limites de la forêt. »

Je ne suis toujours pas tout à fait prêt à discuter de la nuit où j’ai passé des heures incalculables à jouer en solo la quête «Je suis devenu la mort» pour manquer de munitions, faire briser mes meilleures armes entre mes mains et être envahi par des Protectrons assoiffés de sang. Pas ma meilleure heure. Cette nuit-là, j’ai failli partir Fallout 76 derrière pour toujours.

Mais j’aime ce monde; Je pense que les Appalaches sont un endroit charmant – certainement à l’époque malheureuse dans laquelle nous nous trouvons maintenant, en août 2020. Cela peut être un endroit réconfortant et paisible lorsque vous jouez correctement. Avec Un terrain vague, il semble que nous pourrions commencer à nous sentir un peu plus en sécurité lorsque nous nous aventurons hors de nos camps et dans le monde plus vaste que Bethesda est fait pour nous.

Si ces ajustements de septembre fonctionnent comme prévu, diable, je pourrais même faire l’impensable: commencer une deuxième sauvegarde de personnage.

