5 séries NETFLIX que VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER si vous avez aimé Velvet

Si vous manquez encore la série mettant en vedette Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría, vous devez ajouter ces productions à votre liste. Consultez la liste avec Bridgerton et plus encore !

© IMDbMiguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría ont joué dans Velvet.

Pour les amateurs de drame et de romance, velours C’est un classique de la télévision espagnole complètement inoubliable. tout au long de leur quatre saisons, développe l’histoire d’une héritière d’une entreprise de mode qui tombe amoureuse d’une couturière qui y travaille. Cela lui a permis d’avoir un retombées titré Collection Velours et avec un film intitulé Collection Grand Finale Velours. Si vous avez déjà vu tout cela et que vous en voulez plus, nous vous suggérons ici 5 séries similaires du catalogue Netflix.

+ 5 séries similaires à Velvet sur Netflix

-Bridgerton

velours Il a été fascinant de combiner une histoire d’époque avec du drame, de la romance, des conflits familiaux et, surtout, des costumes impressionnants. La même chose est reproduite dans Bridgertonla série de deux saisons disponible en Netflix. De quoi s’agit-il? Inspiré des romans de Julia Quinn, il suit huit frères et sœurs issus d’une famille de la haute société londonienne en quête d’amour et de bonheur.

– Le cuisinier de Castamar

L’attirance entre Ana et Alberto dans velours C’est inévitable mais ils ont un grand handicap : il est leur patron et appartient à une autre classe sociale. Quelque chose de similaire se produit dans Cuisinier de Castamarqui a 12 épisodes dans Netflix et qui se déroule à Madrid en 1720. D’après le roman de Fernando J. Múñez, il suit un cuisinier qui attire le regard d’un duc veuf qui arrive dans la société aristocratique.

– Le Bazar de la Charité

Si le thème des différences de classes sociales et du rôle des femmes vous a interpellé il y a longtemps veloursalors vous pouvez ajouter à votre liste Le Bazar de la Charité. Avec huit épisodes sur netflix, se déroule en 1897 à Paris et s’inspire de faits réels. De cette manière, il suit trois femmes qui, après un incendie dévastateur, traversent la tromperie, la déception et les crises amoureuses.

– Les filles du câble

Un classique de la série espagnole que vous ne pouvez pas arrêter de regarder si vous l’avez aimé velours. Il s’agit de Les filles du câblela fiction de six saisons sur Netflix qui suit quatre opérateurs de la Compagnie Espagnole de Téléphone. Alors qu’elles s’occupent de leur travail, de leurs amitiés et de leur romance, elles vont sonner une révolution et faire entendre leur voix pour les droits des femmes.

– L’impératrice

Romans scandaleux ? Cela n’arrive pas seulement dans velours. Il se produit également dans L’impératricequi a présenté une saison sur netflix l’année dernière et qu’il reviendra avec une seconde partie. À cette occasion, son protagoniste est Isabel, une femme rebelle qui tombe amoureuse de l’empereur François de manière inattendue et devient sa femme. Le conflit apparaîtra lorsque la tension de la cour viennoise se mêlera de sa vie.

