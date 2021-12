La saison 2 de The Witcher présente un Geralt beaucoup plus bavard

Henry Cavill a promis que son chasseur de monstres souvent grognant Geralt of Rivia sera beaucoup plus vocal à venir Le sorceleur saison 2, avec l’acteur expliquant qu’il ne voulait pas que le personnage devienne trop monotone. Ainsi, au lieu de continuer son silence stoïque et son penchant pour le langage grossier, Geralt émergera comme une présence plus intellectuelle, reflétant ainsi le fait qu’il est vivant depuis plus de 70 ans.

« Pour cette saison, je voulais pousser très fort pour m’assurer [Geralt] était plus bavard. … Il y a toujours le risque qu’un personnage devienne un peu tropey et juste comique en grognant et en prononçant le mot F, et en n’étant pas représentatif du talent de [The Witcher series author Sapkowski]. Encore une fois, j’ai vraiment travaillé très dur pour le rendre plus intellectuel, avoir un vocabulaire élargi et être représentatif d’un gars de plus de 70 ans. »

La première saison de l’adaptation de Netflix de Le sorceleur présenté au public Homme d’acier star Henry Cavill dans le rôle de Geralt, un chasseur de monstres muté, qui a du mal à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Ayant maintenant résolu toutes sortes de luttes en utilisant très peu de mots et beaucoup de combats à l’épée, Le sorceleur La saison 2 reprendra juste après la finale de la première saison, qui s’est terminée avec Geralt emmenant Ciri à Kaer Morhen, où il a été élevé et formé pour devenir un sorceleur.

La saison 2 commencera avec Geralt convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia amène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. Évidemment, les aventures de Geralt auront fait ressortir son côté plus bavard.

La performance d’Henry Cavill en tant que Geralt a reçu de nombreux éloges de la part du public, mais l’acteur espère clairement en faire plus avec le personnage à mesure que le spectacle se poursuit. Le sorceleur La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a fait écho à ces sentiments dans une précédente interview concernant Le sorceleur saison 2, révélant que Geralt subira plusieurs changements à mesure qu’il se rapprochera de Ciri de Freya Allan, tandis que la deuxième saison approfondira son origine mystérieuse.

« Dans la première saison, Geralt est une personne convaincue qu’il n’a besoin de personne d’autre, certainement pas à long terme. En tant que sorceleur, en tant que chasseur de monstres, il ne veut pas avoir ces connexions. Geralt a l’impression qu’ils l’affaiblir », a déclaré Hissrich. « Dans la saison deux, nous lui lançons toutes ces connexions. Pour moi, la chose la plus excitante est de voir ce gars solitaire apprendre à devenir père. Voir ce qu’il pensait être bon et ce qu’il pensait être facile, et comment cela est remis en question… Pour Geralt, il s’agit de trouver des niveaux surprenants de chaleur et d’empathie dont je pense que nous savons tous qu’ils étaient là. »

Le sorceleur la saison 2 comprendra huit épisodes et devrait sortir sur Netflix le 17 décembre 2021. La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison, avec plusieurs retombées également en développement. Cela nous vient de Games Radar.





