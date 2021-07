John Carpenter pense qu’Escape from New York Franchise a deux autres histoires de Snake Plissken

Le cinéaste légendaire John Carpenter est aussi bien connu pour ses films d’action de science-fiction que pour ses horreurs, et Kurt Russell est apparu dans les deux styles principaux du maître. Dans le cadre de leurs collaborations, le couple a travaillé ensemble sur Évadez-vous de New York, avec Russell jouant Snake Plissken, qui est réapparu dans la suite Évadez-vous de LA en 1996.

Parler à Film total récemment, Carpenter a déclaré qu’il pouvait vraiment voir Snake Plissken revenir dans deux autres histoires. Bien qu’il soit peu probable que Carpenter dirige une autre sortie pour le personnage dans un film, son intérêt pour la réalisation en général ayant diminué ces derniers temps, et Russell serait probablement trop vieux pour jouer le personnage même si Carpenter était partant, cela ne Cela ne veut pas dire que le Serpent ne pourrait plus être revu sur un autre support.

« C’est un personnage que Kurt aime passionnément. Il m’a convaincu de faire la suite », Jean Charpentier a déclaré à Total Film. « Il y a probablement une troisième ou peut-être même une quatrième histoire à propos de Snake. Je ne sais pas si nous y arriverons un jour, mais je pense qu’il le mérite.

Alors que Carpenter n’a pas réalisé de film depuis La salle en 2010, sa carrière l’a vu principalement écrire, réaliser et marquer ses propres films, ce qui a fait de chaque long métrage une affaire assez chronophage. Carpenter a passé une grande partie de la dernière décennie à concentrer son attention sur la création musicale, et il est peu probable qu’il soit pressé de revenir derrière la caméra compte tenu des commentaires faits sur la question de savoir s’il envisagerait simplement d’être réalisateur.

« Non. C’est aussi un travail acharné. Vous voyez, vous parlez de travail acharné », a déclaré Carpenter auparavant. ComicBook.com lorsqu’on lui a demandé de diriger un script par quelqu’un d’autre que lui-même. « Allez, mec, tu parles de beaucoup de travail. Tu ne dis jamais jamais dans ce business. Mais un script arrivera, et je le lis et dis: » Wow, je dois le faire. » Je ne sais tout simplement pas. Nous verrons. Je suis ouvert à cela. «

Quand il s’agit de ses personnages ayant une vie après les films de Carpenter, un autre rôle de Kurt Russell, celui de Jack Burton de Gros problème dans la petite Chine, a trouvé ses aventures se poursuivant sous forme de bande dessinée, donc rien ne dit que Snake Plissken pourrait finir par emboîter le pas. Lorsqu’un personnage a quelque chose qui vaut la peine d’être dit, il existe de nombreux médiums à utiliser pour l’aider à le dire. Alors que Carpenter peut penser qu’il y a de nouvelles histoires à raconter, il a été question d’un redémarrage de l’original Évadez-vous de New York étant en développement depuis L’homme invisibleest Leigh Whannell.

L’année dernière, Whannell a parlé du redémarrage potentiel dans une interview, en disant: « J’ai l’impression qu’une propriété comme celle-ci n’a pas la même liberté que peut-être quelque chose comme L’homme invisible fait », a partagé Whannell avec ComicBook.com à propos de Snake Plissken en 2020. « Il a plus d’élasticité en tant que personnage parce que tant de gens ont eu leurs empreintes digitales là-dessus. Il y a eu des émissions de télévision et des bandes dessinées, alors qu’avec Évadez-vous de New York, nous parlons ici d’un film définitif et vous ne voulez pas vous en mêler. Nous allons voir ce qui se passe. »

Serait-il préférable de laisser l’histoire classique culte et de procéder à une nouvelle forme d’histoire mettant en vedette le personnage? Ou faut-il le laisser entièrement seul ? Avec de nombreux redémarrages et remakes qui n’apportent aucune amélioration à un original emblématique, je pense que nous connaissons déjà la réponse à cette question. Cette nouvelle provient de gamesradar.com.

Sujets : Évadez-vous de New York