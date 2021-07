23 juillet 2021 13:10:38 IST

Instagram a annoncé aujourd’hui, le 22 juillet, une nouvelle fonctionnalité pour les histoires. La nouvelle mise à jour de la populaire plateforme de partage de photos et de vidéos permettra la traduction automatique de textes dans les Stories. Bien que les publications, les légendes et les biographies de l’application disposent déjà de la fonctionnalité de traduction depuis 2016, la nouvelle mise à jour permettra également aux utilisateurs de partager plus facilement des histoires avec des personnes en dehors de leur sphère linguistique.

Conformément à la nouvelle mise à jour, l’application affichera une option « Voir la traduction » en haut à gauche de l’écran une fois qu’elle aura détecté une langue étrangère dans le message. Les utilisateurs peuvent appuyer sur l’option pour voir la traduction d’une histoire.

Lorsque vous regardez une histoire avec du texte, vous recevrez un avis « Voir la traduction » si la langue que vous avez définie est différente de celle de l’histoire. Appuyez simplement dessus et une traduction apparaîtra – Instagram (@instagram) 21 juillet 2021

Instagram dit : « Lorsque vous regardez une histoire avec du texte, vous recevrez un avis« Voir la traduction » si la langue que vous avez définie est différente de celle de l’histoire. Appuyez simplement dessus et une traduction apparaîtra ».

La nouvelle fonctionnalité peut traduire du texte, cependant, la traduction audio n’est pas disponible pour le moment. La nouvelle fonctionnalité sera accessible dans le monde entier et prend actuellement en charge 90 langues, dont l’arabe, l’hindi, le japonais, le portugais, entre autres.

Actuellement, toutes les légendes et commentaires sur les publications dans le fil et la biographie des utilisateurs ont automatiquement la traduction basée sur la langue. Les traductions sont basées sur le réglage de la langue des téléspectateurs. Si une traduction est disponible dans la langue préférée d’un utilisateur, celui-ci peut appuyer sur « Voir la traduction » sous le texte pour voir la traduction.

Par ailleurs, il y a quelques jours, Facebook a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Instagram, permettant aux utilisateurs de contrôler la fréquence des contenus sensibles ils veulent voir dans leur onglet Instagram Explore. Cette fonctionnalité profitera aux utilisateurs qui ne préfèrent pas voir du contenu sensible trop souvent car cela « pourrait potentiellement déranger certaines personnes ».

Le contenu sensible peut inclure des « publications qui peuvent être sexuellement suggestives ou violentes » ou promouvoir des choses comme le tabac. Les utilisateurs peuvent activer cette fonctionnalité en accédant au profil, menu Paramètres > Compte > Contrôle du contenu sensible.

