Miley Cyrus partage sa crise de panique sur scène

Il ne fait aucun doute que Miley Cyrus est à l’un des points culminants de sa carrière musicale, alors peut-être pour beaucoup de ses fans, ce serait une surprise qu’à ce stade de sa carrière, l’artiste ait été victime d’une attaque de panique. lors d’un événement comme le festival Summerfest à Milwaukee.

Vendredi dernier, le 17 septembre, des éléments ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux dans lesquels on pouvait voir Cyrus s’excuser auprès du public, expliquant qu’il venait de se sentir comme s’il allait subir une crise de panique sur scène.

Miley Cyrus a souligné qu’il y a quelques chansons sur son plateau, lorsque les lumières se sont éteintes, elle est allée voir l’un des membres de son équipe qu’elle connaît depuis l’âge de 12 ans et lui a dit qu’elle allait souffrir d’un AVC panique. La chanteuse a reçu les applaudissements et les applaudissements de ses fans, à qui elle a assuré qu’elle ne quitterait pas la scène.

Cyrus a déclaré qu’il en était venu à considérer l’expérience comme désorientante en raison du temps qu’il a passé en isolement pendant la pandémie. « Comme tout le monde, depuis un an et demi, je suis enfermé et isolé et c’est tellement éblouissant d’être de retour dans un endroit qui semblait être une seconde nature. » commenté.

« Être sur scène me donnait l’impression d’être une deuxième maison, et pas à cause de tout le temps où j’étais enfermé à la maison. Et c’est très drastique, faire partie d’une pandémie est effrayant, et sortir est aussi légèrement effrayant », a commenté Cyrus.

Je voulais juste être honnête avec toi sur ce que je ressens. Parce que je pense qu’être honnête à ce sujet me fait moins peur. Parce que nous le vivons tous ensemble.

Pendant le reste de sa participation au Summerfest, Miley Cyrus a interprété des chansons en direct de son nouvel album, « Plastic Hearts », ainsi qu’une sélection de reprises de Janis Joplin, Cher et Blondie. Récemment, « Am I Dreaming » est sorti, une collaboration qu’il a réalisée avec Lil Nas X pour son premier album « Montero ».