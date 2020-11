Personne n’a besoin de drogue pour se saouler

Tout médicament crée une réponse neurochimique spécifique dans le corps et produit la sensation d’être « intoxiqué », c’est-à-dire que ce qui provoque la sensation n’est pas ce que fait le médicament, c’est ce que le corps fait en réponse au médicament.

Lorsque la neuroscientifique américaine Candace Pert était encore étudiante, elle a découvert des «récepteurs opioïdes», non seulement dans le cerveau, mais dans chaque cellule du corps. Le Dr Candace a constaté que ces récepteurs étaient particulièrement en phase avec un type spécial de messager appelé «morphine endogène» ou «endorphine» qui est l’opioïde naturel du corps, le neurotransmetteur qui contrôle la douleur et crée le plaisir.

Pouvons-nous dire qu’il y a des produits chimiques heureux à l’intérieur de notre corps? Oui!

Quand on fait l’amour, quand on mange cette nourriture qu’on aime, quand on fait de l’exercice, quand on est très content d’un événement, on a une décharge naturelle d’endorphines et c’est la sensation d’endorphines agissant sur notre corps. Cependant, les endorphines sont plus que la simple source de sensations agréables. Parce qu’ils sont des neutrotransmetteurs, ils créent plus de connexions cérébrales.

Un message chimique prend naissance dans une cellule, prend la forme nécessaire à l’endorphine et déclenche une vibration, lorsque les cellules voisines «pensent» alors que quelque chose de très cool, très bon se passe et commencent à transmettre le message.

Permet de tester?

Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux tout en vous relaxant. Imaginez un moment du passé heureux, ou quelque chose qui vous a fait vibrer de plaisir et de joie.

Augmentez maintenant la luminosité et la couleur de cette image. Voir en détail. Vous pouvez entendre ce que vous avez entendu. Voyez ce que vous avez vu, ressentez ce que vous avez ressenti.

Répétez cette image à nouveau dans votre esprit. Rendre les couleurs encore plus intenses, plus fortes, les sons et permettre à ces bonnes sensations de s’intensifier.

Regardez la vague de bonheur traverser chaque cellule de votre corps. Vous pouvez, vous êtes capable.

Maintenant, attribuez-lui une couleur et déplacez-la vers le haut de votre tête, puis descendez avec elle jusqu’au bout de vos orteils. Dupliquez cette lumière.

Répétez ce processus, rendant les couleurs, la luminosité et les sons de plus en plus intenses… au moins cinq fois de plus. Ce n’est pas un long processus. Deux minutes suffiront.

Remarque – Si vous ne vous souvenez pas d’un moment spécifique dans le passé, imaginez une scène qui vous rendrait extrêmement heureux.

Là, vous avez pu vous enivrer par vous-même, et sans médicaments chimiques. Lorsque les toxicomanes se rendent compte que c’est le corps et non la drogue qui les fait se sentir si bien, il est plus facile de se débarrasser de ce piège.

Faites-le tous les jours, c’est un exercice qui demande du dévouement!