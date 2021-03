Top Anime populaire Semblable à Log Horizon, vous devriez regarder!

Populairement connu sous le nom de Rogu Horaizun, il s’agit d’une adaptation de la série manga écrite par Toshizo Nemoto. L’anime a été diffusé pour la première fois en 2013 avec un total de 25 épisodes. Ici, nous allons parler du meilleur anime similaire à Log Horizon.

Il tourne autour d’un jeu multijoueur en ligne, Elder Tale. Ce jeu de rôle est devenu un succès absolu avec une base d’utilisateurs de plus d’un million. Mais, dès le lancement de la 12e mise à jour, près de 30000 joueurs sont déplacés dans un royaume virtuel avec leur avatar de jeu. Shiroe, qui semble être un joueur bizarre, essaie de terminer le jeu avec ses amis.

Pas de jeu, pas de vie

Shiro et Sora entrent dans leur monde de rêve après avoir vaincu un dieu nommé Tet aux échecs. Limités par les dix promesses du monde virtuel, les demi-frères décident de conquérir le palais avec leur esprit effronté. Après avoir appris la chute d’Elkia, ils décident de rétablir l’équilibre dans la nation.

Les frères et sœurs conquièrent le trône d’Elkia après avoir vaincu tous ceux qui sont apparus sur leur chemin. Émus par les pouvoirs du roi et de la reine, Shiro et Sora découvrent les Warbeasts qui font partie de la Fédération orientale. Le duo incontestable se bat ensuite contre les Warbeasts pour défier à nouveau Tet à un jeu.

épice et loup

Lawrence, un marchand ambulant âgé de 25 ans, se déplace d’un endroit à l’autre pour vendre des marchandises dans un système fictif. Avec le rêve d’avoir son magasin un jour, il travaille dur depuis 7 ans. Un jour, il trouve une jeune fille de 15 ans allongée dans son chariot.

Holo, une divinité loup âgée de 600 ans, prend la forme d’un enfant pour demander l’aide de Lawrence. Elle assure à Lawrence un énorme profit dans les affaires s’il l’aide à sortir de la ville de Pasloe.

Accel World

Trollé par ses pairs, Haruyuki est un petit garçon en surpoids qui adore vivre dans son monde du jeu virtuel. Essayant de se cacher de tout le monde, le vice-président du conseil étudiant, Kuroyukihime, reconnaît les compétences de jeu de Haruyuki. Elle aide Haruyuki à s’occuper des délinquants et lui demande de l’aider dans un jeu multijoueur en réalité augmentée.

Après avoir participé en duo au jeu, ils combattent d’autres duels. Avec les compétences d’Haruyuki, ils atteignent très bientôt le niveau 10 du jeu. Au cours de leur voyage pour terminer le jeu, ils gagnent également de nombreux confédérés de confiance. Le but principal du duo dans le jeu était de rencontrer le créateur du jeu et de lui demander la raison de sa création.

Art de l’épée en ligne

Un jeu multijoueur en ligne nommé Sword Art Online est lancé en 2022 avec un équipement nerveux comme contrôleur. Soudainement, le 6 novembre 2022, 10000 joueurs sont piégés à l’intérieur du jeu sans possibilité de se déconnecter. Kayaba, le créateur du jeu, révèle que si les gens veulent retrouver leur vie normale, ils devront battre les monstres sur les 100 étages.

Kazuto Kirigaya, communément appelé Kirito, était un bêta-testeur du jeu. Se déplaçant dans le jeu en tant que poursuivant solitaire, il avait d’excellentes compétences en matière de jeu en réalité virtuelle. Après avoir appris la vérité du jeu, lui et Asuna, une fille avec laquelle il se lie d’amitié puis se marient plus tard dans le jeu, décide de détruire l’identité de Kayaba en jouant secrètement dans le jeu.

Emballer

Des émissions comme Log Horizon relèvent du genre de l’aventure, de la fantaisie et de la science-fiction. Si vous aimez rester dans un monde virtuel et donner de l’imagination à vos pensées, ce sont les meilleurs Anime similaires à Log Horizon qui suffiront sûrement à vos besoins.