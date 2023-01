JK Simmons reviendrait avec plaisir dans un autre film de Sam Raimi Spider-Man

L’acteur JK Simmons a récemment confirmé qu’il reviendrait pour »homme araignée 4 », si dans un futur Sony décide de continuer la trilogie »Spider-Man » créée par sam raimi. Simmons, qui a joué J. Jonah Jameson dans les trois films, a déclaré qu’il reviendrait sans hésitation pour une autre suite.

« Absolument. Je ferais tout ce que Sam Raimi voudrait faire », a-t-il déclaré. « Je veux dire, presque n’importe quoi. » Raimi avait initialement été confirmé pour réaliser un quatrième film « Spider-Man » après la sortie de « Spider-Man 3 » en 2007, mais il a finalement abandonné le projet et Sony a choisi de redémarrer la franchise.

Simmons a repris le rôle de Jameson dans » Spider-Man: Far From Home » et » Spider-Man: No Way Home », des films qui se déroulaient dans l’univers cinématographique Marvel.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tobey Maguire a gardé deux costumes de Spider-Man qu’il utilise comme pyjama

Les détails de la version de Raimi pour » Spider-Man 4 » ont été rendus publics dans les années qui ont suivi l’annulation de la production par Sony. Cela inclut la confirmation que le vautour aurait servi d’antagoniste principal, l’acteur John Malkovich assumant le rôle.

Des photos montrant les ailes mécaniques du vautour ont même été publiées, donnant aux fans un petit aperçu de la façon dont Raimi prévoyait d’intégrer le personnage de bande dessinée Marvel dans le quatrième film.

Raimi avait prévu d’inclure plus d’un méchant dans »Spider-Man 4 ». D’après le scénariste Jeffrey Hendersonle film aurait un grand nombre d’antagonistes classiques de la bande dessinée Spider-Man, pouvant voir Shocker, Mysterio entre autres.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sony confirme qu’il travaille sur un nouveau film Spiderman

« Nous allions ouvrir le film avec ce montage de tous les méchants que nous savions que Sam Raimi ne pourrait jamais utiliser dans les films Spider-Man », a déclaré Henderson. « Parce que Peter Parker, maintenant que MJ est parti, il a finalement fait amende honorable, et il adore être Spider-Man. En fait, il aime ça. »

Ce commentaire a laissé entendre aux fans que le quatrième film de Sam Raimi verrait la rupture de Peter Parker avec Mary-Jane Watson. On ne sait toujours pas si le réalisateur avait plus tard l’intention de réunir le couple à la fin du film, mais il a été confirmé que l’actrice Kirsten Dunst reviendrait dans une certaine mesure dans le quatrième opus.