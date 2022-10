Les fans de Walking Dead repèrent Freddy Krueger Zombie dans le dernier épisode

Les fans ont repéré ce qui semble être un œuf de Pâques pour A Nightmare on Elm Street dans les derniers épisodes de The Walking Dead.

Nous approchons rapidement de la fin de Les morts qui marchent, et il semblerait que le producteur exécutif et gourou FX Greg Nicotero ait des œufs de Pâques en réserve pour les fans dans le dernier lot d’épisodes. Au cours des saisons précédentes, Nicotero et l’équipe FX de l’émission ont rendu hommage à divers films d’horreur avec certains accessoires ou designs de marcheurs. À présent, Freddy peut être ajouté à la liste en tant que fans regardant Les morts qui marchent dimanche soir, a observé une référence à Freddy Krueger de Robert Englund.





Par iHorror, la référence Freddy survient lors d’une scène avec des survivants, dont Daryl (Norman Reedus) et Maggie (Lauren Cohan) traversant un égout lorsqu’ils se heurtent à un déambulateur qui leur semble très familier. Sa tête brûlée et chauve ressemble beaucoup à Freddy Krueger, et en y regardant de plus près, il semble que le zombie porte même un pull rayé. Ces détails peuvent être difficiles à distinguer en raison de l’obscurité de la scène, mais ils sont suffisamment clairs pour que de nombreux fans d’horreur remarquent la référence claire lorsqu’ils regardent l’épisode.

Vous pouvez jeter un œil à certaines des réactions des fans et des photos du zombie Freddy Krueger ci-dessous.





Les zombies hommage ne sont rien de nouveau sur The Walking Dead

Bien sûr, les fans ont été préparés à chercher des œufs de Pâques dans les épisodes de Les morts qui marchent, en particulier avec des zombies ressemblant à d’autres personnages. Zombies reconnaissables des films classiques de George A. Romero comme Aube des morts et Le jour des morts peut être trouvé dans les saisons précédentes, et une caisse familière de Spectacle d’horreur peut également être repéré à un moment donné. Même en sortant de l’horreur, Nicotero a même rendu hommage à RoboCop dans un épisode de la saison 8 avec un marcheur conçu pour ressembler à un personnage du film d’action de science-fiction.

Les derniers épisodes de Les morts qui marchent diffusé le dimanche soir sur AMC.