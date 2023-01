David Duchovny dit que Quentin Tarantino lui a donné le « meilleur rejet » de sa vie

Avant d’enquêter sur l’activité paranormale en tant que Fox Mulder dans Les fichiers X, David Duchovny aurait pu cambrioler une banque avec Harvey Keitel et Steve Buscemi dans Chiens de réservoir. Le premier long métrage du réalisateur Quentin Tarantino, Chiens de réservoir est sorti en 1992. Il raconte l’histoire d’un groupe de voleurs de diamants réunis pour effectuer un braquage qui finit par tourner horriblement mal lorsqu’il est révélé qu’un membre du groupe pourrait être un flic infiltré.





Dans une nouvelle interview avec Collider, réalisée avec Julia Louis-Dreyfus en promotion de leur nouveau film Netflix Vous les gensDuchovny dit qu’il a auditionné pour Chiens de réservoir. Il plaisante ensuite en disant qu’il a été choisi pour le rôle de Tim Roth pour découvrir lors de la première qu’il avait été remplacé, suggérant qu’il a peut-être auditionné pour M. Orange.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai auditionné pour Pulp Fictionet c’était… Non, pas Pulp Fiction. j’ai auditionné pour Chiens de réservoir. C’était comme à la fin des années 80… Ouais. Je suis fantastique dedans. Ils ont fait ce remplacement de tête de Tim Roth sur moi. Ça m’a vraiment énervé. Je ne savais pas. Je suis allé à la première et je me suis dit : ‘Oh, la tête de Tim Roth est sur la mienne.’ »

Devenant sérieux, Duchovny dit qu’il a en fait auditionné, mais qu’il n’a pas obtenu le poste. Mais cela ne veut pas dire que ce fut une mauvaise expérience pour l’acteur. Duchovny note que Tarantino lui a dit qu’il n’obtenait pas le rôle de la manière peut-être la plus polie possible, et à ce jour, le Fichiers X la star considère que c’est le « meilleur rejet » qu’il ait jamais eu.

« Alors j’ai auditionné pour Quentin Tarantino, et ce n’est pas une imitation de Quentin, mais c’est un gars plein d’énergie, et il dit : ‘J’aime vraiment ce que tu fais. Je ne sais tout simplement pas si je veux que tu le fasses dans mon film. C’est le meilleur rejet que j’ai jamais eu dans ma vie. »





David Duchovny aurait aussi pu être Danny Tanner

abc

Ce n’est pas la seule histoire que Duchovny a partagée sur le fait de s’être vu refuser un rôle avant son ascension vers la gloire sur Les fichiers X. Il a précédemment partagé qu’il avait auditionné pour la sitcom classique Full house pour les trois rôles principaux masculins : Danny Tanner de Bob Saget, Oncle Jesse de John Stamos et Oncle Joey de Dave Coulier. Comme l’a dit Duchovny sur Ellen en 2021, il ne cliquait tout simplement avec aucun de ces rôles.

« J’étais à Los Angeles pour la première fois et ils m’ont fait venir pour différents spectacles. Je me suis retrouvé avec le Full house trucs, et ils ont juste continué à essayer de me brancher sur différents personnages. Et clairement, je me suis trompé pour chacun. »

Mais tout est bien qui finit bien, car Duchovny était destiné à la célébrité même sans premiers rôles dans une sitcom familiale ou un film violent de Tarantino. Ces jours-ci, les fans peuvent le voir dans le cadre de la distribution d’ensemble dans la nouvelle comédie Vous les gens avec Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy et Jonah Hill. Le film sortira sur Netflix le 27 janvier 2023.