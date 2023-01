Récompenses

Les Oscars et les BAFTA sont deux des récompenses les plus importantes au monde. Bien qu’ils puissent être similaires, il existe deux différences importantes.

Oscars 2023 Vs. BAFTA Awards : quelles sont les principales différences.

Les cérémonies de remise de prix au cinéma et à la télévision attirent l’attention du monde entier, car nous apprenons les opinions d’un groupe spécifique et déterminons ce qui a été le meilleur de l’année. Nul doute que le plus prestigieux est le Oscarmais on trouve aussi un autre prix de grande importance comme le BAFTA. En quoi ces deux mentions sont-elles différentes ?

Les Golden Globes ont lancé la saison qui se poursuit avec d’autres événements majeurs, mais les deux dans cet article détiennent leur propre prestige au-dessus des autres. Les Oscars 2023 attendent leurs nominés et seront de retour pour la livraison le 12 mars. D’autre part, le BAFTA ils continueront 19 février et nous avons déjà tous les candidats.

+En quoi les Oscars et les BAFTA sont-ils différents ?

La première chose que vous devez savoir est que le oscar sont livrés par le L’Académie des arts et des sciences du cinéma se concentre sur Hollywood, principalement, mais ils étendent aussi leur regard au niveau international. En échange, les BAFTA correspondent à la British Academy of Film and Television Arts, mais ici ils célèbrent ce qui a été fait au Royaume-Uni et ils conservent également leur quota vis-à-vis du reste du monde.

L’une des références les plus courantes à la BAFTA c’est qu’ils sont appelés comme « Les Oscars britanniques », puisqu’ils réunissent également les stars les plus importantes du cinéma et de la télévision. Une autre différence importante entre les deux prix est que la British Academy décerne 25 catégories, tandis que dans le oscar Nous avons 24 listes restreintes.

De plus, le Prix ​​Oscar ils sont plus vivaces en ayant leur première cérémonie en mai 1929, en l’honneur des films de 1927 et 1928. Pour cette raison, la prochaine édition sera la 95e de son histoire. Au lieu de cela le BAFTAils ont eu leur première livraison en 1949 et tiendront bientôt leur 75e cérémonie au Royal Albert Hall de Londres.

