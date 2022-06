« J’étais très intéressé par l’imaginaire que nous avons sur ce que sont les trafiquants de drogue »: Nicolás Pereda, directeur de Fauna

Faune est un autre film mexicain qui sortira en salles en 2022. Il s’agit d’une proposition avec un récit non conventionnel qui traite de l’impact de la culture de la drogue sur la société mexicaine. Il le fait à travers une fiction dans laquelle ses personnages représentent ces constructions et idéalisations faites sur le trafic de drogue qui montrent des séries comme Narcos Mexique, de Netflix.

De manière intelligente et originale, le réalisateur Nicolás Pereda et son casting construisent une histoire dans laquelle ils réalisent une représentation des effets collatéraux que les trafiquants de drogue ont créés pour le contenu audiovisuel, étant le principal ravage le développement de fictions qui à un moment donné sont assumées comme des réalités.

Mais, comment façonner ou créer un film qui dépasse la marge narrative traditionnelle pour donner une tournure au thème de la violence et comment le transférer au cinéma ? Quelle valeur a le jeu comme création dans une intrigue qui se déroule au présent ? Pour essayer de trouver ces réponses, nous avons discuté dans Spoiler avec Nicolás Pereda et l’acteur Lázaro Gabino Rodríguez.

Entretien avec Nicolás Pereda et Lázaro Gabino Rodríguez

Nicolás, combien de travail as-tu consacré au processus d’écriture du scénario et quelle valeur as-tu donné au montage ?

La façon dont j’assemble les scénarios a moins à voir avec les relations causales des scènes dans le sens où je n’écris pas avec le récit traditionnel, c’est-à-dire la règle du début, du milieu et de la fin avec cause et effet. Ce qui m’intéresse, ce sont les moments du présent, ce que vous voyez en ce moment et que les scènes de ce moment ont de la force.

Après, la connexion de ces scènes ne répond pas à la logique du « parce que ceci est arrivé, maintenant cette autre chose doit arriver », mais j’aime qu’elles aient un écho et que de nouvelles relations surgissent. Cela génère un type de film dans lequel un spectateur ne peut pas suivre un conflit ou une intrigue du début à la fin, mais plutôt une histoire de différentes relations entre ses scènes.

Le cinéma a la particularité que les spectateurs entrent dans la salle avec de grandes attentes sur la façon dont le cinéma est fait et ce qu’ils vont recevoir. On a le sentiment que tu sais déjà faire un film dans la langue traditionnelle et que tu n’attends précisément que ce que tu sais, mais quand un réalisateur comme moi structure un film d’une autre manière, il est évident qu’il manque beaucoup de choses. Et oui, c’est évident. Il manque la construction des personnages, ou l’idée d’une morale à la fin du film. Mais ce sont des choses qui ne m’intéressaient pas au départ car ce n’est pas ma proposition.

Dans le montage, ce que je privilégie, c’est de retrouver les échos que j’évoquais. Je tourne plusieurs longs plans, donc je ne fais pas beaucoup de montage dans les scènes. D’abord je passe en revue toutes les scènes qu’on a tournées, puis j’enlève celles que je n’ai pas aimées et quand j’ai toutes celles qui me plaisent je vais chercher où les mettre en relation avec les choses intuitives et celles qui se font écho. Par exemple, la scène de Francisco Barreiro dans laquelle il est humilié par son beau-père lui demandant de dire tout le texte de Narcos est attachée à la scène de Luisa Pardo et Teresa Sánchez en train de répéter. Ce sont des scènes qui étaient beaucoup plus divisées dans le scénario, mais au montage elles ont trouvé un écho qui m’a fait les rapprocher.

Lázaro, dans le film on voit des personnages qui n’ont pas de passé et qui n’avancent pas vers un futur, mais plutôt agissent dans le présent. Est-il facile ou difficile pour vous, en tant que créateur, de travailler avec un réalisateur comme Nicolás dans le sens où sa proposition sort de l’ordinaire ?

Pour moi, Francisco Barreiro, Luisa Pardo et Teresa Sánchez, il ne s’agit pas du personnage de ce film. Nous le considérons comme le personnage de tous les films que nous avons réalisés avec Nicolás. C’est comme si c’était le même personnage qui ressemblait en quelque sorte à qui nous sommes dans la vraie vie et à la façon dont ce personnage se développe dans différents films.

Bien que je convienne que le personnage n’a pas un passé très clair dans ce film, pour moi, il a un passé par rapport aux films précédents que nous avons faits. C’est comme si le passé du personnage se construisait sur d’autres livres. Par exemple, Sherlock Holmes. Si vous lisez un livre de Sherlock Holmes, vous lisez juste un livre et vous apprenez quelques choses, comme sa relation avec Watson. Mais si vous lisez plusieurs livres de la saga, vous vous faites une idée plus profonde du personnage et vous lisez ce qui est nouveau, en tenant compte du fait que vous savez déjà ce qui lui est arrivé auparavant.

Nous gardons presque toujours les liens. Parfois Luisa Pardo est ma sœur, parfois c’est ma petite amie, Paco est généralement mon ami et je suis généralement le fils de Teresa. Il y a une certaine continuité dans la façon dont nous développons nos personnages dans les films de Nicolás.

Nicolás, les fictions et les histoires qu’il lance Faune elles sont liées à une représentation que vous donnez de la manière dont nous avons absorbé le phénomène de la série sur les trafiquants de drogue. Pourquoi avez-vous voulu aborder ce sujet ?

Lorsque j’écrivais le scénario, j’étais très intéressé par l’imaginaire que nous avons sur ce que sont les trafiquants de drogue et comment cet imaginaire a été construit non seulement à partir de la série, mais aussi à partir de films, de pièces de théâtre et de musique. C’est toute une industrie de représentation du trafic de drogue qui tend à réduire la complexité de son univers.

Dans ce film, l’idée n’était pas de dire ce qu’est vraiment le trafic de drogue, ce qui veut dire quelque chose de très complexe et je ne considère pas que ce soit la fonction du cinéma. Le but était plutôt de réfléchir un peu sur cette représentation qui est très limitée et un peu caricaturale. La faune ne donne pas d’explication très précise sur la manière dont est abordée notre observation de ce phénomène. L’idée est dans plusieurs scènes et j’espère qu’il y a des téléspectateurs qui lisent cette intention en plus d’avoir une meilleure compréhension du problème. Encore mieux, s’ils peuvent lire plus de choses que je ne détecte pas dans le film. Il y a suffisamment d’ambiguïté pour donner des lectures différentes à la représentation de la culture de la drogue.

Lázaro, quelque chose que vous, en tant qu’acteurs, transmettez, c’est la liberté. On sent cette liberté dans le développement de leurs personnages. Quelle opportunité ont-ils eu en tant que créateurs de proposer et de résoudre dans Faune?

La partie qui m’a paru la plus forte dans le film, c’est le tournage. Bien qu’il y ait toujours un scénario et qu’il devienne toujours un montage, le tournage est la partie du processus où il est défini où il va aller car en vérité il y a beaucoup de réalité que les choses suivent un chemin qui n’est pas prémédité.

Normalement au cinéma, pour des raisons budgétaires évidentes, il est très difficile de sortir du régime. Je pense qu’une partie de ce que Nicolás propose est que nous nous perdons en quelque sorte en cours de route afin que nous, en tant qu’acteurs, proposions des choses et qu’il nous guide sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Il y a toujours une volonté de proposer au cas où quelque chose vous arriverait.

Un problème pour moi, d’après mon expérience, c’est que lorsque je dis une idée, j’ai peur qu’on me dise qu’elle est très mauvaise, c’est quelque chose de très dur. C’est difficile de dire « faisons ça » car il y a une sorte de pudeur et de peur de l’échec. Alors une fois ce climat établi avec la compréhension qu’on va sortir des idées et que rien ne se passe si certaines sont rejetées, ça ouvre le terrain de la liberté au sein du tournage, ce qui en tant qu’acteur est atypique.

Nicolás, la scène dans le bar où ils disent à Paco « voyons, fais-le » est extraordinaire, elle provoque le rire du spectateur. Beaucoup a à voir avec l’interprétation de Francisco Barreiro. Quelle a été l’expérience de diriger cette scène particulière pour vous?

C’était peut-être la scène la plus tendue pendant le tournage. C’était aussi la scène la plus longue du film. Et je dois dire que c’était beaucoup plus étendu qu’il n’y paraît. Au final, c’était un travail qui signifiait pour moi l’expérience de voir une œuvre en soi.

Dans la scène, il y avait une relation particulière avec la biographie de l’acteur, de Paco, car il joue en fait dans la série de narcisses et n’a eu aucun dialogue dans la première saison. Ici, sa vie va au-delà du film. Pour nous tous qui avons été témoins de la scène, il y avait de la tension parce que nous n’avions jamais vu Paco le faire, c’est-à-dire que nous ne l’avions pas répété. Il ne me l’a même pas montré hors caméra. On l’a fait une fois et c’est resté. J’ai l’habitude de répéter beaucoup les scènes, mais ici, il n’y avait pas besoin de le faire. Il est sorti le premier.

