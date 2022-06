C’est la série avec la meilleure fin de tous les temps

Opinion

Dans un contexte où les séries et les films sont de plus en plus jugés sur leur fin, il en est un produit par HBO qui se démarque par sa perfection.

©IMDBLa série a plus de 20 ans.

Des productions telles que Les Sopranos, Breaking Bad, Des hommes fous Oui perdu, pour n’en citer que quelques-uns. Souvent, les analyses portent sur les sensations transmises par des personnages aussi complexes que les Tony Soprano, les Don Drapers et les Walter White. Le parcours offert par toutes ces fictions en a fait des traces indélébiles dans l’histoire de la télévision.

Mais dans un contexte de plus en plus traversé par des analyses réduites à la fin de ces séries (il y a encore des gens qui s’interrogent perdu pour la façon dont il se termine et ne le reconnaît pas pour les six saisons qu’il a livrées), il y a une fiction qui se situe au sommet en termes de fins. Il s’agit de Six pieds sous terrela fiction émise par HBO entre 2001 et 2005, qui a eu un total de cinq saisons.

L’histoire de Six pieds sous terre met l’accent sur la famille des pêcheurs, qui a historiquement travaillé dans le monde des salons funéraires. La mort inattendue du patriarche Nathaniel Fisher dans un accident de voiture (ironiquement, conduire un corbillard) perturbe la routine du reste de la famille et leur donne l’ultime élan vers la recherche du sens de la vie. Dans chaque épisode, on voit une mort et une veillée funèbre qui ont lieu dans la maison de les pêcheursqui influence en quelque sorte le psychisme des trois enfants de Nathaniel et sa veuve, Ruth.

S’il y a quelque chose qui a réussi à s’établir à merveille Six pieds sous terre tel était l’arc narratif de chacun des personnages principaux : les problèmes de Nath devenir un adulte responsable et un nouveau chef de famille; le monde complexe de David et ses insécurités traversées par son homosexualité ; l’incertitude de claire ajouté à la pression d’avoir à savoir qui vous voulez et devrait être dans votre vie ; et la liberté de Ruthqui s’est mariée très jeune et a consacré sa vie à Nathaniel. Loin de spoiler au cas où vous n’auriez pas encore donné sa chance à la série, il faut souligner le grand succès de Allan Boulele créateur de Six pieds sous terrepour clore l’histoire avec un épilogue émouvant qui nous montre ce qui est arrivé à chaque personnage après la scène finale.

+ Est-ce qu’un reboot de Six Feet Under arrive ?

Bien que, comme indiqué, Six pieds sous terre a une clôture ronde, fin 2021 date limite signalé la possibilité d’un redémarrer de la série. La page a publié une news dans laquelle il était dit que HBO avait approuvé la présentation d’un premier scénario en vue de la réalisation d’un pilote. La chose la plus importante à souligner dans un projet qui n’en est qu’à sa genèse était l’apparition de Allan Boule en tant que producteur exécutif. Souhaitez-vous voir une suite ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂