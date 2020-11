Se faire paraître présentable est la chose la plus importante pour un Viking, car personne ne veut entrer dans le Valhalla sans se couvrir de tatouages ​​et trouver cette coiffure très importante! Dans Assassin « s Creed Valhalla, vous pouvez acheter de nombreux objets cosmétiques pour changer l’apparence de votre personnage, de votre bateau et même de votre colonie.

Assassin’s Creed Valhalla Comment obtenir plus de coiffures

Pour obtenir plus de coiffures dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devez continuer l’histoire, et lorsque vous avez suffisamment de ressources pour créer un commerçant et un salon de tatouage, vous pouvez ensuite acheter et appliquer plus de coiffures quand vous le souhaitez. Malheureusement, vous ne pouvez pas collectionner des coiffures comme des dessins de tatouage; le seul moyen de les obtenir est de jouer au jeu et de revoir le trader de temps en temps, au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire.

La meilleure chose à faire avec les coiffures est d’attendre de pouvoir commencer à construire votre colonie en Angleterre et éventuellement de construire un salon de tatouage où vous pourrez changer vos tatouages ​​et votre coiffure. Attendez un peu jusqu’à ce que vous le construisiez, car en toute honnêteté, ce sont beaucoup plus de bâtiments qui ont une priorité plus élevée, mais si vous faites des raids et des pillages en explorant l’Angleterre, vous aurez beaucoup de fournitures à faire!

Ensuite, construisez un commerçant, car une fois que vous avez un commerçant, vous pouvez vendre vos objets inutiles, mais vous pouvez également acheter des objets cosmétiques pour votre bateau, vos colonies et votre personnage. Pour les cosmétiques de caractère, ceux-ci sont de deux types, les tatouages ​​et les coiffures, alors achetez ceux que vous voulez, puis allez dans votre salon de tatouage et essayez-les!

Continuez ensuite à vérifier votre propre commerçant chaque fois que vous revenez dans la colonie pour améliorer les bâtiments, car avec la progression de l’histoire, il y a plus de coiffures que vous pouvez acheter! Revenez donc souvent mais pas si souvent, car rien n’est plus décourageant que de vouloir un nouveau style et que rien ne soit disponible.

L’un des bâtiments que vous pouvez construire est une écurie, c’est ici que vous pouvez changer votre monture, mais si vous avez acheté l’édition ultime, vous pouvez obtenir une monture de loup, qui a l’air incroyable!