Jennifer Aniston réagit à l’âge de Cole Sprouse, son ancien partenaire dans Friends

Jennifer Aniston et Cole Sprouse ont partagé un plateau d’enregistrement sur Friends lorsque l’acteur était encore enfant. Désormais, l’interprète réagit à l’âge de son ancien partenaire !

Jennifer Aniston fait la promotion Mystère en vueson nouveau film dont il partage l’affiche avec Adam Sandler et est disponible dans le catalogue de Netflix. Dans ce contexte, l’actrice populaire a eu le temps de parler avec Accéder à Hollywood sur divers sujets, y compris le passage du temps et comment cela la surprend, surtout compte tenu d’un fait qui n’est pas mineur à propos d’un ancien partenaire du casting de amis.

On parle de Cole Sprouseétoile de riverdalequi dans les années 90 a joué le rôle du fils de Ross Gellar, le personnage de David Schwimmeréternellement amoureux de Rachel qui était le père du petit Ben et a donné à Sprouse l’opportunité de partager plus d’une scène avec Jennifer Aniston qui est actuellement surpris par l’âge de son ancien coéquipier.

Jennifer Aniston surprise !

En apprenant que Cole Sprouse a 30 ans Jennifer Aniston Il fit un geste exubérant, les bras en l’air, demandant « Comme? »en même temps qu’il terminait la phrase en disant que c’est « hilarant ». Bien sûr, elle a rencontré le protagoniste de riverdale quand il n’était qu’un enfant, il a également partagé un casting avec Adam Sandler dans le film grand papa avec son frère jumeau Dylan.

« Je savais de quoi ces enfants étaient capables »dit Sandler. « J’ai mis la table pour que ces enfants rejoignent les Amis. C’est quelque chose que Jen a dit quand je l’ai rencontrée pour la première fois : ‘Pouvez-vous nous amener les enfants ?' »manifesté Adam Sandler alors que Jennifer Aniston il rit. Ce qui est certain, c’est que Cole Sprouse rappelez-vous bien votre chemin amis et ce que ça faisait d’être autour de l’interprète de Rachel.

L’acteur a déclaré qu’à l’époque il était amoureux de Jennifer Aniston et que cela l’intimidait beaucoup, allant même jusqu’à oublier des répliques des dialogues qu’il partageait avec elle. Un membre de l’équipe de la série a découvert ce secret et l’a rendu public, c’est pourquoi l’enfant de l’époque a été « Colorado », selon les mots du protagoniste de cette histoire. quand ils ont découvert ça Adam Sandler a dit que « tout a un sens »tandis qu’Aniston soutenait : « Il était si petit »avec une certaine surprise.

