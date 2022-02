Le directeur mondial de Wayne dit que la suite n’aurait pas dû être

Wayne’s World a été un énorme succès en 1992, et une suite a été repoussée en un an, mais la réalisatrice originale Penelope Spheeris pense que c’était trop rapide.

Quand cela vient à Saturday Night Live croquis de spin-offs, peu ont été aussi mémorables ou attachants que le hit de Mike Myers et Dana Carvey Le monde de Wayne et sa suite. Dans une interview avec Screen Rant, original Le monde de Wayne la réalisatrice Penelope Spheeris a discuté du film, sa déception de ne pas pouvoir diriger la suite, et a également partagé son opinion selon laquelle Le monde de Wayne 2 finalement arrivé trop tôt après le premier film. Si les films ont permis de lancer la carrière de ses deux protagonistes, le besoin de sortir un deuxième film est devenu urgent lorsque Le monde de Wayne a fait ses débuts comme un énorme succès en 1992, et il n’a fallu qu’un an pour que la suite soit diffusée sur grand écran.

Bien qu’il soit assez courant que certains films sortent chaque année, avec des goûts de Scie et Activité paranormale faisant leur offre pour la gloire d’Halloween sur un certain nombre d’années consécutives, pour Spheeris, la façon Le monde de Wayne 2 a été mis en place s’est senti trop rapide et pour plusieurs raisons, elle a décidé de ne pas être impliquée, mais cela ne signifie pas qu’elle n’est pas constamment contactée au sujet du retour. Le monde de Wayne 3. Elle a dit:

« Oh, je n’y ai jamais résisté. Je pense, honnêtement, ce qui s’est passé, c’est que nous avons fait le premier Le monde de Wayne, et ce fut un très grand succès. Ensuite, voyez, quand ils m’ont dit après avoir terminé le film qu’ils allaient faire Le monde de Wayne 2 si vite, j’ai pensé: « Mon Dieu, cela me semble juste un peu rapide. » Ensuite, pour diverses raisons, je n’ai pas été impliqué. Mais au fil des ans, je reçois des scripts, des synopsis et des intrigues, où les gens veulent avoir un Le monde de Wayne 3. Je dois les rediriger vers Paramount et dire : « Ils ont la propriété intellectuelle ». Allez à Paramount et voyez si vous pouvez faire faire ce film.' »

Alors que Spheeris était heureuse d’admettre qu’elle avait décidé de ne pas revenir pour Le monde de Wayne 2, elle a déjà précisé que les rumeurs d’une brouille entre elle et Mike Myers étaient fausses et non la raison pour laquelle elle s’est retirée de la suite. La question est, avec beaucoup de gens essayant toujours de lui envoyer des scénarios et des propositions pour un troisième film, et les retours nostalgiques des années 90 faisant fureur, y a-t-il une possibilité que nous verrons Le monde de Wayne 3?

Essentiellement, que nous obtenions un nouveau Le monde de Wayne le film semble reposer sur la question de savoir si Paramount veut en faire un. Considérant qu’ils recherchent actuellement de nouveaux projets pour renforcer leur plate-forme Paramount +, il pourrait y avoir de pires façons de faire qu’avec un nouveau Le monde de Wayne film ou même une série télévisée. Mike Myers et Dana Carvey ont récemment redonné vie à leurs personnages du film en bref SNL sketches et dans les publicités, ce qui montre clairement que les personnages sont toujours en eux quelque part à exploiter. Les fans espèrent sans aucun doute un nouvel épisode dans le futur, mais si cela ne se produit pas, nous aurons toujours les deux premiers films sur lesquels nous rabattre.





