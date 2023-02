Jenna Ortega a eu du mal à tourner mercredi

Jenna Ortega partage les difficultés du tournage mercredi : « Je me suis arraché les cheveux »

Jenna Ortega vit la meilleure année de sa carrière. Non seulement elle était la star de Mercredil’une des séries les plus regardées de 2022, mais elle est également devenue une icône de l’horreur grâce à sa participation à Ti West’s X et le Crier saga, qui sortira prochainement un nouveau film avec l’actrice de retour au casting.





Cependant, tout n’a pas été aussi simple qu’il n’y paraît, surtout lorsqu’il s’agit de se mettre à la place d’un rôle aussi emblématique et populaire que la fille de La famille Addamsqui a une esthétique et une personnalité si particulières qu’il faut respecter pour ne générer aucun conflit avec les fans.

Tous ces éléments peuvent mettre beaucoup de pression sur une si jeune actrice, ce qui, en fait, s’est produit. Dans une récente interview avec Variety, Ortega a révélé qu’elle avait traversé des moments difficiles pendant les longues heures de tournage Mercredi et qu’elle a même dû appeler son père pour la calmer :

« Je n’ai pas dormi. Je me suis arraché les cheveux. Il y a tellement d’appels FaceTime auxquels mon père a répondu et j’ai pleuré de façon hystérique. »

Heureusement, le stress semble en avoir valu la peine, car la série créée par Tim Burton a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, ce qui n’a surpris personne qui la considérait comme ayant atterri dans le Top 3 de l’année de Netflix aux côtés de Choses étranges et Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer.





Jenna Ortega et les compétences de violoncelle du mercredi

Un autre grand défi que l’actrice a relevé pour embrasser pleinement le personnage du mercredi a été d’apprendre à jouer du violoncelle, ce qui a conduit à l’une des scènes les plus acclamées de la série. Mais, pour Jenna, ce n’était pas facile de développer la capacité :

« Il se présentait pour se préparer deux heures plus tôt, faire cette journée de 12 à 14 heures, puis rentrer à la maison, puis prendre un Zoom et suivre la leçon que j’avais. Ou se présenter à mon appartement, mon professeur de violoncelle attendait déjà C’était juste constamment, et si vous le pouviez un week-end, si nous ne tournions pas le sixième jour de la semaine, c’était ‘D’accord, eh bien, nous reprendrons vos leçons ce jour-là.’

Mercredi suit le personnage titulaire, une lycéenne qui trouve son frère Pugsley ligoté dans un casier. Elle voit une vision psychique de ses intimidateurs, qu’elle tente de tuer, entraînant son expulsion. Ses parents, Morticia et Gomez, décident de l’inscrire à la Nevermore Academy, une école pour parias à Jericho, dans le Vermont. Ils ne savaient pas que ce serait le début d’une série de mystères qui auraient mercredi au milieu de tout cela.