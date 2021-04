Insigne d’astronaute universel pour unir les explorateurs et les voyageurs de l’espace du monde

Deux jours après que Youri Gagarine soit devenu la première personne au monde à voler dans l’espace, son pays, l’ex-Union soviétique, lui a présenté un petit insigne de style militaire représentant qu’il était un pilote-cosmonaute de l’URSS.

Le premier appareil du genre , représentant un satellite et un vaisseau spatial en orbite au-dessus de la Terre, serait ensuite présenté à chaque cosmonaute soviétique qui a effectué un vol spatial jusqu’en 1991, puis, après une légère refonte, attribué à chaque pilote-cosmonaute de la Fédération de Russie à ce jour.

Une pratique similaire a commencé aux États-Unis en décembre 1961, huit mois après que Gagarine ait été honorée, lorsque l’US Navy et l’US Air Force ont accordé à Alan Shepard et Virgil « Gus » Grissom les ailes d’astronaute de leur branche respective. Les appareils similaires comportaient tous deux en leur centre une étoile à cinq branches avec trois rayons de fuite passant à travers un halo – un symbole qui plus tard serait adapté comme un Épinglette à porter par les astronautes de la NASA , avec une version or pour ceux qui se sont lancés dans l’espace.

Au cours des 60 années qui ont suivi l’introduction de ces premiers insignes, des dispositifs et des épingles supplémentaires ont été créés pour représenter d’autres sous-ensembles de voyageurs de l’espace. La British Interplanetary Society, par exemple, a créé une épingle en forme de fusée à présenter aux astronautes du Royaume-Uni et à la Federal Aviation Administration (FAA). récompense des ailes d’astronautes commerciaux aux équipages de conduite à bord d’un vaisseau spatial privé sous licence américaine.

Ce qui n’existait pas jusqu’à présent a été un symbole pour unir chaque personne qui s’est envolée dans l’espace. Entrez l’insigne universel d’astronaute.

Pour les explorateurs de l’espace, par Space Explorers

«Tout a commencé dans une camionnette au bord de la rivière à l’extérieur de Star City, en Russie, le 18 mars 2015», a déclaré Andy Turnage, directeur exécutif de la Association des explorateurs de l’espace (ASE), rappelé dans une interview exclusive avec collectSPACE.com Créée en 1985, l’ASE est une organisation professionnelle et éducative pour les astronautes actuels et anciens.

Turnage et Michael Lopez-Alegria, ancien astronaute de la NASA et membre du comité exécutif de l’ASE, revenaient d’une célébration du 50e anniversaire de la première sortie dans l’espace, lorsque le sujet a été abordé.

«Andy et moi avons noté que même si de nombreux pays ont transporté des citoyens dans l’espace, seuls les astronautes de la NASA ont un insigne spécialement conçu pour cette communauté relativement petite. nations – et c’est effectivement le cas », a déclaré Lopez-Alegria.

Le premier appareil à signifier que le porteur avait volé dans l’espace, l’insigne de pilote-cosmonaute de l’URSS, a été décerné au cosmonaute Youri Gagarine en avril 1961. (Crédit d’image: RIA Novosti / Wikipedia / montage par collectSPACE.com)

La création d’un seul appareil pour représenter tout le monde, cependant, a présenté un défi. La conception devait être traduite à travers plusieurs nationalités et cultures, et être applicable au moins aux deux principales façons dont les gens expérimentent les vols spatiaux: les missions suborbitales et orbitales.

Plusieurs concepts pour l’épingle ont été proposés, mais aucun d’entre eux n’a vraiment fonctionné. Ce n’est qu’à une réunion du comité exécutif qu’un symbole a émergé – deux fois.

« [Russian cosmonaut] Pavel Vinogradov et moi étions en train de griffonner des idées aux extrémités opposées de la pièce et sommes arrivés indépendamment à des designs presque identiques « , a déclaré Turnage. » Cela a fini par être très proche de ce que vous voyez aujourd’hui. «

La version finale de l’insigne universel d’astronaute comprend des chevrons ascendants et descendants couronnés d’une étoile à cinq branches, représentant le voyage dans l’espace et le retour sur Terre. Un cercle entourant les chevrons est ajouté aux broches portées par ceux qui sont entrés en orbite terrestre ou ont volé au-delà.

Admissibilité universelle

L’insigne universel d’astronaute, en variantes suborbitales et orbitales, est la première épinglette à représenter tous ceux qui ont volé dans l’espace. Les chevrons ascendants et descendants couronnés d’une étoile à cinq branches symbolisent le voyage dans l’espace et le retour sur Terre. Le cercle est ajouté pour représenter le vol orbital. (Crédit d’image: Association of Space Explorers via collectSPACE.com)

« Quiconque est vérifié comme ayant volé dans l’espace pourra porter la variante appropriée de l’insigne », a expliqué Turnage. « ASE se coordonnera avec les fournisseurs de lancement reconnus pour vérifier l’entrée dans l’espace. »

Lopez-Alegria a présenté un premier prototype de la broche à Beth Moses en octobre 2019. En tant qu’instructeur d’astronaute en chef de Virgin Galactic, Moses a effectué un vol spatial suborbital à bord du SpaceShipTwo « Unity » de la société en février 2019.

«C’est un véritable honneur d’être reconnu par une association qui compte parmi ses membres tant de pionniers de l’exploration spatiale», Moses dit à l’époque . « Beaucoup de choses ont changé depuis que l’humanité est entrée pour la première fois dans l’espace, mais la fascination pour l’espace et tout ce qui l’entoure reste la même. »

Michael Lopez-Alegria, représentant l’Association des explorateurs de l’espace, remet à l’instructeur en chef de Virgin Galactic Beth Moses un insigne d’astronaute universel. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Les futurs passagers qui paient pour se lancer dans l’espace, y compris ceux qui volent avec Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX et Axiom Space, pourront porter l’insigne universel d’astronaute, tout comme les astronautes et cosmonautes professionnels qui partent en mission pour les différents mondes. agences spatiales.

«Grâce aux efforts des entreprises commerciales de vols spatiaux, la communauté internationale des voyageurs spatiaux va continuer à croître et à évoluer», a déclaré Turnage. « Les membres de l’ASE sont les pionniers de l’espace et notre rôle en tant qu’organisation est de fournir un leadership, des conseils, de l’inspiration et un sentiment d’unité au sein de la communauté des vols habités. Nous pensons que créer un symbole commun pour tous les voyageurs de l’espace est une façon de fournir ces choses. . »

En plus d’attribuer les épinglettes, l’ASE crée et maintiendra un registre physique des voyageurs de l’espace qui comprendra les quelque 600 personnes qui ont volé dans l’espace à ce jour et grandiront à mesure que d’autres suivront. Le registre attribuera un numéro de commande de vol à chaque destinataire de la broche, établissant un dossier principal pour l’historique des vols spatiaux.

« En tant que l’un des initiateurs de l’idée, c’est un privilège spécial pour moi d’emmener mon épinglette, et trois autres comme celle-ci pour mes coéquipiers, dans l’espace sur Ax-1 », a déclaré Lopez-Alegria, qui revient dans l’espace en tant que commandant de Premier vol d’Axiom Space à la Station spatiale internationale en 2022. « Cette mission révolutionnaire et son équipage illustrent l’universalité même que l’épingle est censée représenter. »

Premières dans l’espace

La première des broches Universal Astronaut Insignia à voler dans l’espace est maintenant en orbite terrestre avec Soichi Noguchi, astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et membre du comité exécutif de l’ASE, qui a lancé la première mission opérationnelle de SpaceX pour la NASA en novembre.

« Maintenant, par conséquent, il est résolu que tous les voyageurs de l’espace seront éligibles pour afficher un insigne d’astronaute universel et recevoir un placement individuel d’entrée dans l’espace lors de la certification du vol spatial par un fournisseur de lancement reconnu », a déclaré Noguchi dans une vidéo de lui récitant le Résolution d’ASE établissant la nouvelle broche.

Noguchi et d’autres membres de la direction de l’ASE ont reçu leurs propres épinglettes, mais celle qu’il a avec lui à bord de la station spatiale a été réservée à un destinataire spécial.

« La broche qu’il a avec lui dans l’espace – la première broche volée – sera présentée à la famille de Youri Gagarine », a déclaré Turnage. (Gagarine, 34 ans, est décédée dans un accident d’avion en 1968.)

L’ASE prévoit de présenter l’épinglette de Gagarine à la Fédération internationale d’astronautique (IAF) Conférence mondiale sur l’exploration spatiale à Saint-Pétersbourg, en Russie, en juin, lorsque d’autres membres de l’ASE recevront également leurs épinglettes.

L'astronaute de la JAXA Soichi Noguchi présenter l'insigne universel d'astronaute à bord de la Station spatiale internationale.