Une femme dit à son patron que c’est son heure du mois et est renvoyée à la maison, déclenche une conversation sur le congé menstruel payé

Quiconque a eu un cycle menstruel difficile vous dira que tout ce dont elle avait besoin était un bain chaud, de la crème glacée et beaucoup de sommeil. La dernière chose que vous vouliez probablement faire était d’aller travailler pendant la semaine. Pourtant, nous sommes censés respecter nos horaires normaux.

Cette période du mois s’accompagne souvent de symptômes tels que crampes, sautes d’humeur, maux de dos, nausées et épuisement.

Il n’est pas surprenant que les gens ne soient pas aussi productifs qu’ils le seraient normalement pendant leurs règles, car ces effets secondaires ainsi que les hormones déchaînées nuisent à leur éthique de travail.

Cependant, que se passerait-il s’il existait un moyen d’accorder aux travailleuses des congés pendant leur cycle menstruel, leur permettant de rattraper le repos dont elles ont tant besoin et de rafraîchir leur productivité ?

Dans certaines parties du monde, les employés se voient offrir un congé menstruel payé par leur employeur. De nombreuses femmes à travers le monde font pression pour des politiques similaires dans leur propre pays.

Les femmes qui souffrent de périodes débilitantes se battent pour un congé menstruel payé à leur travail.

En 2021, un groupe de femmes s’est réuni avec un objectif commun : sensibiliser aux douleurs menstruelles et formuler leurs propres méthodes pour les soulager. Elles en avaient assez de souffrir pendant leurs périodes atroces de silence et ont décidé de lancer des produits conçus pour soulager les symptômes menstruels.

La société nommée Somedays vend des coussins chauffants, des thés, des crèmes et d’autres remèdes menstruels pour les femmes désireuses de rendre leurs cycles moins intenses.

« J’ai eu ma première expérience avec des douleurs menstruelles débilitantes lorsque j’ai été hospitalisée pour cela à l’âge de 9 ans », a déclaré Lux Perry, fondatrice de Somedays, sur le site Web de l’entreprise. « Pendant les 15 années suivantes, je suis passé de médecin en médecin, essayant de trouver des réponses et un soulagement. »

Perry affirme que ses douleurs menstruelles lui interdisaient de participer aux activités quotidiennes, y compris le travail. Alors que ses objectifs pour ses remèdes sont de soulager les douleurs menstruelles afin que les gens puissent continuer leur vie avec peu de douleur, elle reconnaît les pauses dont le corps des femmes a désespérément besoin pendant la menstruation et souligne l’importance des congés menstruels payés.

Elle révèle qu’elle accorde à ses employés des congés payés pendant leurs cycles menstruels.

« Moi en route pour dire à mon patron que j’ai mes règles et que je prends le reste de la semaine de congé », lit-on dans un TikTok publié sur le compte de l’entreprise de Perry montrant une travailleuse semblant s’approcher d’un bureau tout en soutenant son bas du dos .

De nombreux autres utilisateurs de TikTok étaient favorables à la politique de Perry.

« J’aimerais que ce soit une chose partout! » un utilisateur a commenté.

« Je viens de subir une hystérectomie. Les fibromes me causaient toutes sortes de problèmes et j’ai eu des ennuis l’année dernière pour avoir manqué du travail. J’aurais aimé avoir des jours de règles payés », a déclaré un autre utilisateur.

« Inscrivez-moi, j’ai été écrit sur Amazon pour avoir des tarifs bas il y a deux semaines à cause de mes règles et de mes migraines », a partagé un autre utilisateur.

« Incroyable. Merci d’être un pionnier et d’ouvrir la voie pour que cela devienne universel », a ajouté un autre utilisateur.

De nombreuses personnes connaissent des périodes douloureuses, qui ont un effet direct sur leur productivité au travail.

Dans un monde où 80 % des personnes menstruées déclarent ressentir des douleurs menstruelles, 10 % d’entre elles affirmant qu’elles sont suffisamment graves pour perturber leur vie quotidienne, les congés menstruels payés ne sont peut-être pas une si mauvaise idée.

Prendre une pause de travail nécessaire peut également être bénéfique pour les taux de productivité globaux. La recherche montre que les femmes menstruées surmontent souvent leur douleur et sont donc moins productives.

Une enquête néerlandaise de 2019 auprès de 32 748 femmes a révélé que les règles douloureuses, épuisantes ou abondantes représentaient neuf jours de perte de productivité par personne et par an.

Cependant, accorder à ces femmes des congés payés leur permettrait de bien récupérer et de retourner au travail revigorées et bien reposées.

Récemment, l’Espagne est devenue le premier pays à donner aux travailleuses le droit à un congé menstruel payé. D’autres pays, dont le Japon, Taïwan, l’Indonésie, la Corée du Sud et la Zambie, ont adopté une approche similaire.

Cependant, des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis n’ont pas encore pris la question en considération et la douleur des femmes plus au sérieux.

Ces pays qui ont donné la priorité à la santé des travailleurs pourraient ouvrir la voie à davantage d’entreprises pour accorder aux personnes menstruées le temps qu’elles méritent.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.