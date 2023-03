Jenna Ortega a changé plusieurs fois le scénario de la série Netflix Merlina

L’actrice Jenna Ortegaqui a récemment participé à la populaire série »Merlin » de Netflix, a révélé qu’il avait dû changer le script dans de grandes proportions de ses scènes car il estimait qu’elles ne rendaient pas justice au personnage titulaire. Dans un podcast, Ortega a expliqué comment il avait changé le scénario plusieurs fois pendant le tournage.

« Tout ce qu’elle fait, tout ce que j’ai dû interpréter n’avait aucun sens pour son personnage. Qu’elle soit dans un triangle amoureux n’avait AUCUN sens », a déclaré l’actrice, faisant référence à Merlina Addams, un personnage des Addams Locos dans lequel le la série est basée sur.

« Il y avait une ligne à propos d’une robe qu’elle devait porter pour une danse à l’école et c’était comme, ‘Oh mon Dieu, j’adore ça. Ugh, je ne peux pas croire que j’ai dit ça. Je me déteste littéralement’, et j’avais dire: « Non, il n’y a pas moyen. » Il y a eu des moments sur ce plateau où je suis même devenu presque non professionnel dans un sens et j’ai juste commencé à changer de ligne », a ajouté Ortega.

L’actrice a également expliqué qu’elle devait s’asseoir avec les scénaristes pour comprendre pourquoi certaines scènes étaient écrites d’une certaine manière, en leur disant et en expliquant pourquoi elle pensait que certaines scènes n’avaient pas de sens pour son personnage. Ortega a déclaré qu’elle était devenue protectrice envers Merlina, voulant un arc émotionnel fort pour elle.

« Tu ne peux pas mener une histoire sans avoir un arc émotionnel parce qu’alors c’est ennuyeux et personne ne t’aime. Et Merlina à l’adolescence… quand tu es petite et que tu dis des choses vraiment morbides et offensantes, c’est drôle et attachant, mais quand tu deviens adolescent, c’est : « Oh, eh bien, maintenant tu es méchant et tu le sais. » C’est comme s’il y avait moins d’excuses », a-t-il poursuivi.

La série » Merlina » est devenue un succès pour Netflix, étant renouvelée pour une deuxième saison. La performance exceptionnelle d’Ortega a été l’un des grands points de la popularité de la série, propulsant une grande partie de sa carrière. L’actrice a partagé ses réflexions sur la façon dont la saison 2 « Merlina » devrait « se concentrer sur elle et ses expériences » plutôt que sur ses relations amoureuses.

La deuxième saison de »Merlina » n’a pas encore de date de sortie.