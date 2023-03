Oscars 2023 : qui remportera la meilleure actrice

Oscars 2023

Ce sont les deux actrices sur lesquelles tout le monde parie pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice en 2023.

©Getty ImagesCate Blanchett et Michelle Yeoh se positionnent comme les favorites pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice

Avec l’arrivée des Oscars 2023, tout le monde se demande qui remportera l’oscar de la meilleure actrice (soit pour le plaisir d’avoir raison, de savoir ce qui va se passer ou pour les piscines) et, bien qu’il n’y ait rien de certain, il y a deux actrices qui courent pratiquement comme les victorieuses dans cette catégorie.

Mais avant de dire qui remportera l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 et qui en est le plus grand exposant, rappelons-nous qui sont les actrices nommées dans cette catégorie, celle-là même dans laquelle Jessica Chastain a gagné en 2022 pour Les yeux de Tammy Faye.

+ Qui est en compétition pour l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 ?

Cette année, les nominés sont Cate Blanchettepour le goudron; Ana de Armaspour Blond; Andrea Riseboroughpour À Leslie; michelle williams pour Les Fabelman; et michelle ouais pour Tout à la fois partout.

Malgré le grand talent de tous les nominés, il y a deux noms qui ne cessent de sonner comme de possibles gagnants : Cate Blanchett et Michelle Yeoh.

Qui remportera l’Oscar de la meilleure actrice 2023, Michelle Yeoh ou Cate Blanchett ?

Cate a remporté des prix tels que le Coupe Volpi de la meilleure actrice, du Festival du film de Venise, ainsi que le BAFTA et le prix de Prix ​​​​du choix de la critique 2023. De plus, Cate a remporté deux Oscars, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour L’aviateur et une autre pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Jasmin bleu.

En plus de Cate, l’actrice Michelle Yeoh est également l’une des favorites gagner la statuette dans cette catégorie. Michelle a remporté un autre des prix importants qui donnent une idée de qui pourrait remporter l’Oscar dans cette même catégorie, puisqu’elle a obtenu le Prix ​​SAG de la meilleure actrice.

On ne sait vraiment pas laquelle des deux va gagner, bien que Cate soit l’actrice qui a remporté le plus de prix lors de tournées de festivals avec le goudronYeoh se positionne également comme l’une des favorites, étant la deuxième actrice asiatique nominée pour un Oscar de la meilleure actrice depuis Merle Oberon (1935), on ne peut donc qu’attendre le dimanche 12 mars pour voir la cérémonie et avoir la réponse.

