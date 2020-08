Les Animaux fantastiques 3: Mise à jour de la date de sortie prévue, et vous devez tout savoir !!!

Les Animaux fantastiques est une collection de cinq films qui incluent une série d’événements qui se sont produits bien avant Harry Potter. Il se déroule dans une époque qui nous montre le jeune Albus Dumbledore, l’émergence de Poudlard, centrée autour de Newt Scamander, un zoologiste britannique de la magie.

Et où les trouver a été déposé en novembre 2016 et le public était ravi de le regarder dans les théâtres. De même, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald a été publié en novembre 2018 et a continué l’héritage du monde magique. Mais le public n’a pas tout à fait aimé le deuxième volet et il a fait face à une énorme perte au box-office, ce à quoi Warner Bros. ne s’était pas attendu.

Les Animaux fantastiques 3: Date de sortie

Le troisième film devait suivre le modèle d’écart de deux ans, ce qui implique qu’il serait publié en novembre 2020. Mais ensuite est venue la pandémie mondiale qui, comme beaucoup d’autres projets, l’a retardée jusqu’en novembre 2021. Le tournage commencera au printemps 2020 et le film a été décidé de sortir le 12 novembre 2021.

Warner Bros n’a pas encore révélé le titre du troisième opus des Animaux fantastiques 3. Comme l’a déclaré Warner Bros, le public a été obligé de deviner le titre jusqu’à ce qu’il le révèle.

Les Animaux fantastiques 3: membres du casting

On peut s’attendre à ce que l’équipe régulière revienne sur les plateaux pour la troisième partie, sauf pour ceux qui sont morts.

Entre autres, nous avons Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Albus Dumbledore, Katherine Waterston comme Tina Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’Alison Sudol soit de retour en tant que Queenie Goldstein ainsi qu’Ezra Miller en tant que Credence Barebone.

Johnny Depp a déclaré qu’il reviendrait sous le nom de Gellert Grindelwald.

Parcelle Les Animaux fantastiques 3

La troisième partie devrait raconter l’histoire du jeune Dumbledore et les actions de Poudlard à ses débuts.

JK Rowling avait précédemment déclaré que la série complète des cinq films couvrirait dix-neuf ans de l’histoire du monde sorcier, la dernière se déroulant en 1945. C’est la même année où Dumbledore a vaincu Grindelwald et a pris la baguette aînée. Cette année a également marqué la remise des diplômes de Tom Riddle de Poudlard.

Le cinquième film mettrait en vedette la bataille décisive entre Grindelwald et Dumbledore, anciens meilleurs amis. Credence pourrait également jouer un rôle important dans leur histoire, surtout si l’idée que la sœur de Dumbledore, Ariana, était encore un autre Obscurial est vraie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂