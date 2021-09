Bohemian Rhapsody : l’histoire de Freddie Mercury est déjà sur Netflix et elle fait fureur

Rhapsodie bohémienne C’était l’un des films de 2018 qui a eu le plus d’impact à l’époque, car ils ont fait assister les téléspectateurs à la vie de Freddie Mercury, l’un des artistes musicaux les plus emblématiques du 20e siècle. Il a récemment été ajouté au catalogue de services de streaming Netflix dans certains pays du monde et figure déjà parmi les plus vues.

Le biopic de Farrokh Bulsara C’est l’un des grands projets de l’industrie qui avait deux plans frustrés jusqu’à ce qu’il soit finalement réalisé. En 2010, il a été confirmé que Sacha Baron Cohen allait jouer Mercury, mais l’acteur a abandonné le tournage en raison de différences créatives, assurant qu’ils voulaient que le chanteur meure au milieu du film, puis que l’intrigue se concentrerait sur le groupe. Quelques années plus tard, il a été annoncé que Ben Whishaw allait être le protagoniste, mais encore une fois, des problèmes l’ont fait quitter la production.

C’est en 2016 qu’ils reviennent sur le ring avec le long métrage, cette fois avec Bryan Singer comme réalisateur et Rami Malek dans le rôle principal, ce qu’il a montré dans une publication sur son compte Instagram avec l’acteur déjà caractérisé pour l’occasion. Le tournage s’est poursuivi normalement jusqu’à ce que Singer soit licencié par la Fox pour « comportement non professionnel » et remplacé par Dexter Fletcher, qui a terminé le tournage et a pris certains des crédits pour le film qui a captivé le monde.







Au moment de sa première, il a reçu des critiques mitigées, plus négatives que positives en général : 62 % d’approbation sur Rotten Tomatoes et 49/100 sur Metacritic. Cependant, le public a aussi donné son avis et l’a reçu de très bonne manière, car sur IMDb, il a une note de 8,3 / 10 sur près de 150 000 votes des utilisateurs. Quelque chose qui est également démontré dans le Top 10 mondial actuel de Netflix, où il est à la sixième place pour être inclus dans la plate-forme dans la plupart des pays européens selon FlixPatrol.

« Londres, 1970. Jeune Farrokh, Freddie pour amis, travaille à l’aéroport, étudie le graphisme et écrit des chansons. Un jour, après avoir écouté le groupe Smile dans un bar, il s’offre comme chanteur du groupe lorsqu’il apprend que ils le sont, ils se sont retrouvés sans chanteurs. Aucun d’entre eux n’imaginait à l’époque qu’ils deviendraient la reine même « dit son résumé. Si vous êtes en Amérique latine et que vous voulez le voir, vous pouvez le faire sur la nouvelle plateforme Star Plus.