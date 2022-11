Jeffrey Dean Morgan dit qu’il y a un accessoire mort-vivant qu’il voulait vraiment

Demander Jeffrey Dean Morgan qui Les morts ambulants l’appui qu’il voulait vraiment revendiquer pour lui-même semble presque certain d’obtenir une réponse ; Lucille. Cependant, l’arme de prédilection de Negan appartient déjà à Morgan et ce depuis quelques années maintenant. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait aimé ramener à la maison lors du tournage de Les morts qui marchent terminé, Morgan a déclaré à Entertainment Weekly qu’il voulait vraiment mettre la main sur la veste en cuir de Negan, et quelques autres choses. Il a dit:





« Je veux toujours la veste en cuir d’origine. Et puis j’ai demandé à Greg mon masque de zombie Whisperers que je n’ai pas. Il m’a dit qu’il y en avait deux, et que je pouvais en avoir un. Alors je l’appelle maintenant. Greg, j’attends mon masque de zombie ! J’ai dit à ma fille que j’allais avoir mon masque de zombie. Et elle a dit : « Non, papa, tu n’as pas besoin de ça. » Mais vous savez ce que j’aurais aimé ? J’aurais aimé prendre quelque chose d’autres personnages. Donnez-moi l’arbalète de Daryl ou quelque chose comme ça. Ça aurait été cool de voler, mais il est aussi vraiment au top de ça s— Je pense que ses accessoires ont disparu un mois avant que nous ayons fini de filmer et ils ont dit : « Nous devons lui en fabriquer un nouveau. Nous ne savons pas ce qui s’est passé ! » Et il rigole. Nous savons tous où il se trouve.





The Walking Dead arrivera-t-il à une conclusion satisfaisante?

AMC

Les morts qui marchent fonctionne depuis plus d’une décennie maintenant, et cela pose généralement problème lorsqu’il s’agit de mettre fin à une série aussi emblématique et longue. Beaucoup ont essayé et échoué à plaire à des millions de fans lorsque se terminent des séries comme Perdu, Les Soprano, Dexter et beaucoup plus. Est-ce que le Les morts ambulants à contre-courant de la tendance ? La showrunner Angela Kang en doute et s’attend vraiment à ce qu’il y ait une partie de la Walking Dead’s base de fans qui ne seront pas complètement satisfaits de la finale. Dit-elle:

« Ce que je dirai, c’est que c’est l’approche que nous avons adoptée, et il est possible que tout le monde ne soit pas satisfait de cela, mais quand vous avez autant de personnages, vous ne pouvez pas donner à chaque personne un poids égal dans quelque chose qui est fondamentalement , Je ne sais pas, 60 minutes de temps d’écran. Tu vas juste avoir une histoire de burger rien. Ce ne sera pas tout le monde qui aura le même temps d’écran, car comme je l’ai dit, cela rend tout simplement impossible de se disputer. «

Bien sûr, Les morts qui marchent ne se termine pas vraiment, en soi. Plutôt qu’il n’y ait qu’une seule série, l’année prochaine verra les personnages principaux de la franchise se diviser en leurs propres histoires. Ceci comprend Ville mortequi mettra en vedette Negan et Maggie à New York; Daryl Dixonqui se déroule en Europe ; Rick et Michonne, qui fera enfin quelques explications sur Rick Grimes, disparu depuis longtemps. Avec ces spin-offs parallèles Craindre le mort-vivant et Contes des morts-vivantson aura l’impression que la franchise n’est pas allée nulle part.