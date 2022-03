Les cartes graphiques RTX 4000 pourraient arriver dès septembre : fuites sur les spécifications et plus

Nvidia apporte le Série RTX 4000 peut-être sur le marché plus tard cette année. Selon les rumeurs, les fuites et les spéculations, cela pourrait déjà être prévu pour septembre. Il peut déjà y avoir des informations initiales sur les spécifications et éventuellement de bonnes nouvelles en termes de disponibilité.

RTX 4000 : les fuites peuvent déjà révéler l’heure de lancement et les spécifications

C’est de cela qu’il s’agit : Nvidia apporte le nouvelle génération de cartes graphiques en position. La série RTX 4000 vise à hériter de l’héritage de la série RTX 3000 et du RTX 3090Ti comme la carte graphique Nvidia GeForce la plus rapide. Il n’y a pas encore d’informations concrètes à ce sujet, mais il y en a beaucoup Fuites, rumeurs et spéculations.

A quand le RTX 4000 ? Malheureusement c’est exactement ce qu’il dit pas encore fixé. Mais d’après les dernières fuites, Nvidia devrait en avoir un Sortie en septembre 2022 avoir comme but C’est du moins ce qu’affirment plusieurs initiés sur Twitter. Soi-disant Nvidia devrait même en avoir un Paiement anticipé au fabricant de puces TSMC ai fait. Avec l’aide de 10 milliards de dollars être déjà là Capacités de production sécurisées été. Si c’est vrai, les cartes graphiques pourraient enfin être à nouveau disponibles.

Que peut faire le RTX 4000 ? Les références à ce à quoi nous avons affaire sont également basées exclusivement sur de supposées fuites et rumeurs RTX 4070, RTX 4080 et RTX 4090 attendu. Apparemment presque deux fois plus de cœurs utilisé, comme ce fut le cas avec la série RTX 3000. On pourrait donc aussi avoir affaire à un doublement des performances. Jusqu’à 81 TFLOP sont possibles.

La consommation d’énergie augmente : La plupart des initiés s’accordent à dire que la consommation d’énergie devrait encore augmenter. Cependant, faites circuler ici nombres très différents. Cela semble le plus réaliste RTX 4090 probablement jusqu’à 500 watts peut avoir besoin, mais a été ailleurs pour la carte graphique RTX 4000 la plus puissante estimée jusqu’à 800 watts. En comparaison, les 260 watts de la RTX 2080 Ti et les 350 watts de la RTX 3090 semblent carrément modestes.

Et les prix ? Bien sûr, nous ne savons rien de spécifique ici non plus, tant qu’il n’y a pas d’annonces officielles. Mais jusqu’à présent, tout le monde suppose à juste titre que les prix ne devraient pas baisser particulièrement fortement dans un avenir proche. Devenir en conséquence probablement les cartes graphiques RTX 4000 encore assez chères être.

