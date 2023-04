George Clooney révèle que Johnny Depp, Mark Wahlberg et d’autres ont dit « non » à Ocean’s 11

George Clooney, lauréat d’un Oscar et icône hollywoodienne, a révélé (certains) des noms de ceux qui ont refusé son remake et celui du réalisateur Steven Soderbergh Ocean’s Eleven en 2001. S’adressant à EW, Clooney a révélé que les deux Johnny Depp et Mark Wahlberg a dit « non » au projet, bien qu’il ait un cinéaste nominé aux Oscars à la barre.





« Steven venait de faire Erin Brockovich et Traffic, et il était [Oscar] nominé pour la réalisation des deux films », a déclaré Clooney. « Donc, les gens voulaient vraiment travailler avec Steven. » Il semble que tout le monde n’ait pas ressenti cela… « Cela dit, certaines personnes nous ont dit non », ajoute Soderbergh.

Ocean’s Eleven est maintenant bien connu pour avoir l’un des castings les plus étoilés de tous les temps. Aux côtés de Clooney, la comédie de braquage met en vedette Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Julia Roberts, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Bernie Mac, Qin Shaobo et Carl Reiner. Hélas, cela n’intéressait absolument pas certains, dont Johnny Depp et Mark Wahlberg.

« Ils ont fait [say no to us]. Certaines personnes très célèbres nous ont dit de f— tout de suite. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Il y en avait d’autres. Ils le regrettent maintenant. Je regrette d’avoir f—ing [Batman & Robin]. »

Bien sûr, Clooney ne peut s’empêcher de porter un autre coup à sa propre carrière et à son passage malheureux sous la cape et le capuchon dans Batman et Robin. Bien sûr, le manque de Ocean’s Eleven sur leur curriculum vitae n’a nui ni à Depp ni à Wahlberg. Ce dernier a plusieurs projets en cours, dont le thriller d’action Notre homme de Jerseytandis que ce dernier reviendra sur les écrans suite à une récente polémique bien documentée avec Jeanne du Barry qui fera ses débuts en tant que film d’ouverture du Festival de Cannes 2023 le 16 mai 2023, avant d’atterrir sur Netflix.





Un remake d’Ocean’s Eleven est en préparation

Sorti en 2001, Ocean’s Eleven suit Danny Ocean et son équipe alors qu’ils planifient un braquage de 160 millions de dollars contre le propriétaire du casino Terry Benedict, l’amant de l’ex-femme d’Ocean. Le câlin du crime a été à la fois acclamé par la critique et un succès au box-office, menant à plusieurs suites moins importantes et aux retombées de 2018 Océan 8, qui tue le personnage de Clooney hors écran. « Ils m’ont tué, au fait », dit Clooney à EW.

Alors que l’absence de Johnny Depp et Mark Wahlberg dans Ocean’s Eleven Certains pourraient se demander ce qui aurait pu être, il y a peu de temps pour tout cela, car un remake de l’original est déjà en préparation. Prévu pour être dirigé par les nominés aux Oscars Margot Robbie et Ryan Gosling, le projet refait l’effort des années 1960 avec Frank Sinatra et le reste du Rat Pack. Les rumeurs entourant le Ocean’s Eleven le projet a commencé à circuler l’année dernière, et bien que nous n’ayons pas entendu grand-chose d’autre concernant le projet (il a été rapporté plus tôt cette année que le tournage devait commencer le mois dernier), il semble que le nouveau Ocean’s Eleven sera dirigé par Austin Powers : l’homme mystérieux international et Bombe réalisateur Jay Roach à partir d’un scénario écrit par Carrie Solomon et suivra Robbie et Gosling alors qu’ils participent à divers cambriolages à travers l’Europe dans les années 1960.

Quant à George Clooney, il est prêt à retrouver son Ocean’s Eleven co-star et collègue A-lister Brad Pitt dans loupsun thriller qui suit deux réparateurs professionnels qui se retrouvent embauchés pour le même travail. loups devrait sortir sur Apple TV + sous Apple Original Films.