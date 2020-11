Spotify teste une fonctionnalité similaire à Instagram Stories pour les utilisateurs iOS et Android

Tendance FP30 nov.2020 17:08:22 IST

Plateforme de streaming audio Spotify teste actuellement une fonctionnalité d’histoire sur l’application pour les utilisateurs iOS et Android. Celles-ci ressemblent aux histoires proposées par des applications telles que Facebook, YouTube, et Instagram, et apparaît après qu’un utilisateur clique sur l’icône de profil rond. Mais pour l’instant, les histoires ont été postées par des chanteurs avec qui Spotify a collaboré et n’apparaît que sur certaines listes de lecture.

Les téléchargements d’histoires de chanteurs célèbres tels que Kelly Clarkson, Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Pentatonix et d’autres peuvent être vus sur la version de l’application de Spotify actuellement dans la playlist de Christmas Hits. Toutes ces célébrités ont des chansons incluses dans les listes de lecture et les artistes peuvent être vus se souvenir de leurs souvenirs de Noël préférés et comment ils ont eu l’idée de leur chanson de Noël.

Cette fonctionnalité n’est pas visible sur la version Web de l’application et a commencé à apparaître après Spotify réorganisé sa playlist Christmas Hits. La liste de lecture contient actuellement 113 chansons et la liste comprend « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » de Maraiah Carrey, « Santa Tell Me » d’Ariana Grande, « Underneath the tree » de Kelly Clarkson et « Happy Xmas » de John Lenon et Yoko Ono.

Comme souligné par Engadget, des histoires similaires peuvent être vues pour d’autres listes de lecture créées par Spotify ainsi que. Ceux-ci sont Larme et la version avancée de l’album emblématique de Megan Thee Stallion Bonnes nouvelles.

Le portail est entré en contact avec un Spotify porte-parole qui a confirmé que le fournisseur de services de streaming testait la fonctionnalité d’histoire en faisant appel à certains artistes. Il n’y a donc aucune garantie si les histoires seront visibles dans le futur ou si les utilisateurs pourront créer leurs propres histoires.

Ajouter ça Spotify continue de tester de nouvelles fonctionnalités, le porte-parole a dit: «Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons aucune nouvelle à partager sur les projets futurs pour le moment. »

