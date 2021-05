AirTags vs Tile: les trackers Bluetooth dans un duel direct

Les trackers Bluetooth intelligents aident à retrouver des objets perdus ou égarés. Apple a récemment commencé à vendre ses AirTags et le pionnier Tile est sur le marché depuis 2012. AirTags vs Tile: en quoi les trackers diffèrent-ils et quelles fonctionnalités offrent-ils?

De Claudia Frickel

Les AirTags des appareils Apple et Tile sont de petits émetteurs radio. Vous pouvez les attacher à des objets afin de les retrouver plus rapidement. Ils se connectent aux smartphones via Bluetooth et peuvent être localisés de cette manière. Tous les trackers peuvent jouer une tonalité pour que vous sachiez où chercher. Vous pouvez également consulter l’application respective pour voir où l’appareil que vous recherchez a été connecté pour la dernière fois.

Tile a été créé en 2012 à partir d’un projet de financement participatif. Le fabricant américain propose plusieurs appareils de différentes tailles et chacun avec des fonctionnalités différentes: Pro, Mate, Slim et Sticker. Apple a introduit les AirTags fin avril et vend le tracker depuis mai. Il n’y a pas de choix, juste ce modèle.

AirTag vs Tile: précision, portée et technologie intégrée

Apple et Tile s’appuient tous deux sur Bluetooth Low Energy. L’avantage: La technologie nécessite peu d’électricité et la batterie dure donc longtemps.

Apple ne révèle pas l’étendue de la portée des AirTags. Avec Bluetooth, c’est généralement un maximum d’environ 120 mètres. S’il y a des obstacles tels que des murs sur le chemin, cela diminue. Tile fournit des informations précises sur ses appareils: les autocollants peuvent transmettre jusqu’à 46 mètres, Slim et Mate jusqu’à 61 mètres et Pro jusqu’à 122 mètres.

Apple a intégré deux extras dans ses trackers: La puce U1 intégrée permet la technologie UWB ultra-large bande. Il calcule le temps dont les ondes radio ont besoin entre deux appareils. Cela augmente considérablement la précision. Vous pouvez l’utiliser pour localiser un appareil avec une précision allant jusqu’à dix centimètres. Cela n’est pas possible uniquement via Bluetooth. Grâce à UWB, les propriétaires d’iPhone à partir de la version 11 peuvent facilement accéder à leur AirTag via l’écran. Tile a déjà annoncé UWB mais ne l’a pas encore introduit.

Il existe également une antenne NFC dans les AirTags d’Apple: vous pouvez également l’utiliser pour communiquer avec les smartphones Android en cas de perte. Leurs propriétaires voient alors le numéro de téléphone enregistré. Cependant, les tuiles ne sont pas limitées à une seule plate-forme, elles se connectent aux iPhones et aux téléphones Android.

Compatibilité et distribution du tracker de tuiles et de l’AirTag

Vous ne pouvez coupler un Apple AirTag qu’avec les appareils du fabricant. L’application correspondante ne fonctionne également que sur iPhone et iOS. Les téléphones Android ne peuvent utiliser NFC que pour localiser l’un des trackers et partager son emplacement, mais rien de plus.

Tile adopte une approche multiplateforme: vous pouvez utiliser les émetteurs radio avec des iPhones ou des téléphones Android. Parce que les appareils sont sur le marché depuis longtemps, il y a plus d’utilisateurs qu’Apple.

Mais il ya un hic. Parce que seuls les téléphones portables sur lesquels l’application Tile est installée peuvent trouver le tracker. Apple, d’autre part, utilise potentiellement tous les propriétaires d’iPhone pour retrouver anonymement les AirTags, qu’ils utilisent ou non des émetteurs radio. Le réseau d’aides est donc beaucoup plus large.

Taille et design





Apple mise sur un look rond pour ses AirTags.



Image: © 45secondes.fr 2021



L’AirTag d’Apple et le Tile Sticker sont ronds. Les autres périphériques de tuiles, en revanche, ressemblent à des tuiles carrées.

Si vous souhaitez attacher l’AirTag, vous avez besoin d’une étiquette que vous devez acheter séparément. Les modèles Tile Pro et Mate, par contre, ont un trou: vous pouvez simplement les attacher avec une ficelle. Le Tile Sticker a un film adhésif au dos: c’est ainsi que vous le fixez sur la télécommande, par exemple. Le Slim est aussi fin que deux cartes de crédit et conçu pour être glissé dans votre portefeuille – vous n’avez donc pas besoin de l’attacher.

Il existe également des différences de taille et de poids:

le AirTag a un diamètre de 31,9 millimètres, mesure 8 millimètres d’épaisseur et pèse 11 grammes .

a un diamètre de . le Tile Pro mesure 42 x 42 millimètres et 6,5 millimètres de haut et apporte 12 grammes sur la balance.

et apporte sur la balance. le Compagnon de tuile les mesures 35 x 35 x 6,2 millimètres et a un poids de 7 grammes .

les mesures et a un poids de . La zone Tile Slim a des dimensions de 86 x 54 x 2,4 millimètres et pèse 9,3 grammes .

a des dimensions de et pèse . L’autocollant de tuile a un diamètre de 27 millimètres et un Hauteur de 7,3 millimètres Avec. Avec 5 grammes c’est le tracker le plus léger.

Alors que l’AirTag n’est disponible qu’en blanc, avec le Tile Pro, vous pouvez choisir entre le noir et le blanc. Le Tile Mate est blanc, Slim et Sticker sont noirs. Les trackers de tuiles sont également disponibles sous forme de modèles spéciaux colorés.





La tuile a un bord assez clair dans la conception.



Image: © Tile 2019



Durée, résistance à l’eau et autres fonctions

Tous les trackers sont équipés de batteries qui devraient fonctionner longtemps: selon le constructeur, ils durent un an avec les AirTag et Tile Pro et Mate. Vous pouvez ensuite remplacer les piles. Tile Slim et Sticker ont une batterie intégrée qui dure trois ans. Après cela, vous ne pouvez plus l’utiliser.

Tous les appareils sont insensibles à l’humidité. L’AirTag d’Apple ainsi que les Tile Pro et Mate sont résistants à l’eau. D’autre part, Tile Slim et Sticker sont complètement étanches.

De plus, les appareils ont différentes fonctions supplémentaires:

Apple vous avertira si vous déménagez avec un AirTag non reconnu. C’est pour empêcher quelqu’un de vous suivre secrètement.

Tile peut trouver le téléphone sur lequel l’application est installée: si vous appuyez sur le tracker, le téléphone émet une tonalité. Vous pouvez localiser les appareils Apple tels que les iPhones, les iPad ou les Mac à l’aide de l’application «Où se trouve».

Tile travaille avec d’autres fabricants. Vous pouvez trouver des appareils de Bose, Scullcandy ou Fitbit, par exemple, plus rapidement.

À Tile a des fonctionnalités premium pour 34,99 euros par an ou 3,49 euros par mois. La Smart Alert est pratique: elle vous avertit si vous laissez quelque chose derrière vous ou si vous oubliez quelque chose. Vous pouvez également partager une vignette avec quelqu’un d’autre. Ceci est utile si, par exemple, deux personnes souhaitent utiliser et rechercher quelque chose, comme une clé de voiture ou une télécommande. De plus, les batteries sont changées gratuitement.

AirTag vs Tile: ce que coûtent les trackers et à qui ils sont destinés

Tous les appareils sans fil sont déjà disponibles en magasin:

UNE L’AirTag d’Apple coûte 35 euros , un ensemble avec quatre appareils 119 euros . Ensuite, il y a la bande-annonce.

, un ensemble avec . Ensuite, il y a la bande-annonce. le Tile Pro est pour 34,99 euros pour avoir, deux pour 59,99 euros et quatre pour 99,99 euros .

pour avoir, et . Le prix du Tile Mate est de 24,99 euros . UNE Le pack de deux coûte 47,99 euros , quatre appareils 69,99 euros .

. UNE , . le Tile Slim frais 29,99 euros .

frais . Autocollant de tuile donne le lui Deux ou quatre packs Pour 39,99 ou 64,99 euros.

Il est facile de répondre à la variante qui vous convient: si vous avez un iPhone, procurez-vous l’AirTag. Vous pouvez facilement l’intégrer dans votre univers Apple. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez utiliser les modèles Tile. Vous avez alors plus de choix.