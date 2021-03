Kelly Marie Tran de Raya et le dernier dragon dit qu’elle a joué Raya en princesse gay

Kelly Marie Tran a révélé qu’elle pensait que Raya avait des sentiments romantiques pour Namaari dans le film.

Raya et le dernier dragon La star Kelly Marie Tran s’est ouverte sur la sexualité de Raya dans le film et sur le fait que Raya soit gay ou non.

Les fans de Disney demandent depuis longtemps à la société de médias d’inclure des personnages LGBTQ + dans leurs films familiaux. Au cours des dernières années, il y a eu quelques progrès mineurs avec de brefs moments de représentation LGBTQ + dans des films comme En avant et La belle et la Bête. Cependant, Disney n’a pas encore sorti un projet de long métrage avec un personnage principal ouvertement queer.

Bien que cela ne se produise pas encore, de nombreux téléspectateurs pensent que Raya dans le nouveau film de Disney Raya et le dernier dragon est gay et maintenant Kelly Marie Tran, qui la joue, a révélé qu’elle était d’accord avec eux. Elle a même joué Raya comme un personnage queer.



Raya est-elle gay dans Raya et le dernier dragon? Kelly Marie Tran confirme les théories. Image: Disney

Dans le film, Raya semble flirter avec son ennemi juré Namaari (Gemma Chan) et il s’avère que c’était intentionnel. Vanity Fair a interrogé Tran sur le lien entre les deux personnages et si elle pense que Raya est gay et elle a répondu: « Je suis obsédée par Namaari et je suis obsédée par Gemma Chan. Donc je suis vraiment excitée que vous ayez soulevé cela. »

Elle a ensuite expliqué qu’elle croyait qu’il y avait « des sentiments romantiques là-bas » et a joué Raya de cette façon. Tran a ajouté: « Je pense que si vous regardez ce film et que vous voyez la représentation d’une manière qui vous semble vraiment réelle et authentique, alors c’est réel et authentique. Je pense que cela pourrait me causer des ennuis en disant cela, mais peu importe. »



Kelly Marie Tran de Raya et le dernier dragon dit qu’elle a joué Raya en tant que princesse gay. Image: Disney

En d’autres termes, bien que cela ne soit pas explicite dans le film, Raya est essentiellement la première princesse queer de Disney. Nous n’avons pas d’autre choix que de stan.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂