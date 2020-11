«  Je pensais vraiment que George Reeves était Superman  »

Un des J’aime lucy Les épisodes préférés de l’acteur Keith Thibodeaux de la série étaient «Lucy Meets Superman».

Thibodeaux, qui a interprété Little Ricky dans la série, a été hypnotisé par l’acteur George Reeves dans le rôle du super-héros – au point que le jeune acteur pensait vraiment que Reeves était Superman.

L’acteur George Reeves et Lucille Ball ont joué dans l’épisode «I Love Lucy» intitulé «Lucy Meets Superman» | Archives de photos CBS / Getty Images

George Reeves a commencé à jouer à Superman en 1952

L’acteur George Reeves a lancé sa carrière cinématographique avec un petit rôle dans le film oscarisé sur la guerre civile Emporté par le vent.

Le rôle auquel Reeves a été le plus associé était cependant celui de super-héros Superman dans la série d’action télévisée, Aventures de Superman, qui a duré de 1952 à 1958.

Il a accepté le rôle du combattant du crime volant car on ne lui offrait pas de rôles plus difficiles. Bientôt, la série est devenue un énorme succès auprès des enfants. Bien que cela lui ait donné la satisfaction de voir la série bien faire, pour Reeves, décédé en 1959, c’était un rappel de la façon dont il sentait que sa carrière déclinait.

L’acteur George Reeves comme Superman en 1952 | Warner Bros./Courtoisie de Getty Images

‘Lucy rencontre Superman’

Dans l’épisode, Lucy a essayé de surpasser les plans de son amie Carolyn Appleby pour la fête d’anniversaire de son jeune fils. Elle supplie son mari Ricky, joué par son vrai mari Desi Arnaz, d’essayer de convaincre George Reeves de venir dans son costume de Superman à la fête d’anniversaire de leur fils Little Ricky.

Dans le scénario, Reeves est incapable de le faire et Lucy prend naturellement les choses en main. Elle jette son propre costume de Superman et s’assoit sous la pluie battante sur le rebord de sa fenêtre à la demande de sa meilleure amie et propriétaire, Ethel Mertz, pour le moment où elle peut surprendre les enfants en tant que Superman.

Cependant, à son insu, les plans de Reeves ont changé et il se présente pour ne pas décevoir les enfants. En fin de compte, après avoir sauvé Lucy du rebord de la fenêtre et appris que les Ricardos étaient mariés depuis 15 ans, Reeves dit à Ricky: «Et ils appellent moi Superman! »

George Reeves, à droite, porte Keith Thibodeaux sur le tournage de ‘I Love Lucy’

L’épisode préféré de Keith Thibodeaux ‘I Love Lucy’

Thibodeaux a raconté aux Archive of American Television en 2005 à propos de «Lucy Meets Superman», son épisode préféré de la comédie classique.

«C’était probablement mon préféré parce que George Reeves était mon héros personnel», a-t-il déclaré. «Et ici, il venait, le jour de mon anniversaire dans l’émission, et j’ai pu le rencontrer.

L’acteur a rappelé ses émotions conflictuelles en rencontrant Reeves. D’une part, il savait que Reeves agissait comme il l’était. Mais d’un autre côté, il était Superman.

«Quand je l’ai rencontré en dehors du plateau, hors caméra, il m’a serré la main et c’est ce gros, énorme gars», a déclaré Thibodeaux.

Même en se rappelant sa rencontre avec Reeves, l’acteur semblait tout aussi émerveillé qu’il l’avait été à 7 ans.

«Il est Superman, je veux dire, il est juste Superman! Me voici, je suis acteur et c’est un acteur », a-t-il déclaré. «Je sais que c’est un acteur et que nous sommes tous des acteurs, mais je me dis: ‘Ce gars est vraiment super! Je lui ai serré la main et c’est Superman! »