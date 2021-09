« Grey’s Anatomy »: Pourquoi Ellis Grey revient vraiment dans la saison 18

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« Est sur le point de faire sa première et les fans du drame médical ont hâte de voir le retour de Kate Burton dans le rôle d’Ellis Gray, la mère de Meredith (Ellen Pompeo).

Tout au long des premiers versements de « L’anatomie de Grey », Ellis s’est avéré être un personnage fondamental dans la vie de Meredith. Bien qu’il soit mort dans la troisième saison de la série, il a fait plusieurs apparitions dans la fiction à travers des flashbacks ou des rêves.

Cependant, le caractère burton a été vu pour la dernière fois dans « Sang et eau », le seizième épisode de la saison 15 de « Grey’s Anatomy », dans un rêve de Meredith où elle rappelle à chacun de prendre ses vitamines.

Depuis que la participation de l’actrice américaine a été confirmée dans la saison 18 de la série, les fans du drame médical n’ont cessé de se demander pourquoi le retour soudain de ce personnage et quelle serait sa véritable signification. Ici, nous vous disons tout ce que l’on sait à ce sujet.

POURQUOI ELLIS GREY RETOURNE-T-IL DANS LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » ?

Jusqu’à présent, les détails du retour de la la mère de Meredith. Cependant, selon des sources officielles, le l’actrice Kate Burton Il apparaîtra dans plusieurs épisodes de ce nouvel opus, ce qui pourrait signifier que quelque chose d’important va se passer dans la vie du protagoniste.

Les Adeptes de « Grey’s Anatomy » Ils savent qu’Ellis était la raison pour laquelle Meredith est allée à l’école de médecine. En d’autres termes, elle faisait partie des débuts de la série, donc la nouvelle d’une histoire importante d’Ellis-Meredith pourrait être une indication que le drame médical il touche à sa fin.

Le retour d’Ellis Gray dans la série pourrait signifier quelque chose d’important pour Meredith (Photo : ABC)

Selon les fans de la série, Le retour d’Ellis sonnerait le glas de la série et la fermeture définitive entre la relation mère-fille. Une théorie préférée imagine Meredith souffrant de la maladie d’Alzheimer, inspirant une Zola adulte à poursuivre une carrière en neurochirurgie et à trouver un remède pour sa mère.

Bien que ce ne soit qu’une théorie, cette fin serait parfaite pour Meredith car elle rend hommage à la dynamique mère-fille originale qui l’a alourdie et l’a inspirée depuis le début. Plus important encore, Zola devenant enfin le neurochirurgien qui a réussi à trouver le remède contre la maladie d’Alzheimer, cela représente certainement une grande réussite pour le protagoniste à la fois en tant que chirurgien et en tant que mère.

QUAND SORTIE LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » ?

La saison 18 de la série télévisée « Grey’s Anatomy » Il sera diffusé aux États-Unis, via le réseau de télévision ABC, le jeudi 30 septembre 2021. Il n’y a toujours pas de date confirmée pour les autres pays.