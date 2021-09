Hayley Atwell est Lara Croft dans la série animée Tomb Raider de Netflix

Il y a parfois à Hollywood que si vous attendez assez longtemps, les choses que vous souhaitez peuvent se réaliser, et huit ans après, elle a exprimé son intérêt à jouer Lara Croft dans le redémarrage de la Pilleur de tombe franchise, Hayley Atwell doit exprimer le personnage de la nouvelle série animée de Netflix basée sur l’aventurier archéologique toujours populaire. Le projet a été initialement annoncé en janvier lorsque Netflix a commandé la série, et il semble maintenant qu’ils aient trouvé la voix parfaite pour le personnage de la série. Agent Carter actrice.

En 2013, alors qu’un nouveau redémarrage en direct de la série Lara Croft commençait tout juste la production, un certain nombre d’utilisateurs de médias sociaux avaient suggéré Atwell pour le rôle. Elle a répondu à un certain nombre d’entre eux par un ou deux commentaires favorables, dont un message qui disait : « Il y a une sorte de campagne en ligne que je dois faire Tomb Raider Reborn, dont je sais qu’il vient de sortir sous forme de jeu. MGM a le droit d’en faire un film, ce qui serait fantastique à faire parce que je pourrais passer un an de ma vie à m’entraîner dur et à acquérir toutes sortes de compétences amusantes fantastiques. »

Il s’est avéré que lorsque le Pilleur de tombe le film est sorti, c’était la nouvelle venue Alicia Vikander dans le rôle principal. Bien qu’elle ne suive pas la formation rigoureuse du film d’action en direct, elle va enfin pouvoir jouer le rôle qu’elle cherchait à jouer il y a toutes ces années.

Selon les rapports sur la série, l’histoire reprendra après les événements de la période 2013-2018 de la série de jeux vidéo qui s’est terminée avec L’Ombre du Tomb Raider et suivra Croft dans sa dernière aventure un quart de siècle après que le personnage ait fait ses débuts originaux sur PC et consoles. « L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation ! », a écrit Netflix dans un tweet en janvier. « Pilleur de tombe est une nouvelle série animée de @Legendary qui suit Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. »

Bien que les détails soient encore très vagues, l’annonce de la nomination d’Atwell est un grand pas en avant pour la série, qui aurait été précédemment produite par Le sorceleur : Origine du sang producteur Tasha Huo, qui travaillera aux côtés de Dmitri M. Johnson, Howard Bliss, Stephan Bugaj et Jacob Robinson.

Hayley Atwell récemment revenu à la voix de Peggy Carter dans le premier épisode de Et si… de Marvel ? série sur Disney+, dans laquelle c’est Carter et non Steve Rogers qui est devenu le premier vengeur de la MCU. Elle sera également vue ensuite avec Tom Cruise dans son septième Mission impossible sortie, bien que ce film ne soit désormais pas vu dans les cinémas avant l’année prochaine après avoir été rejeté sur la liste des sorties avec l’autre grande sortie de Cruise, Top Gun : Maverick. De nombreuses apparitions d’Atwell en tant que Peggy Carter peuvent être trouvées dans de nombreuses propriétés Marvel via Disney +, y compris le Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries.

Sujets : Tomb Raider