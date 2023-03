Awareness : premier teaser officiel du nouveau film Prime Video avec Pedro Alonso et María Pedraza

Première vidéo

Prime Video a présenté la première bande-annonce de Conscience, le nouveau film espagnol qui réunit Pedro Alonso et María Pedraza. Regarder!

© Prime VidéoConscience

Un nouveau film sera présenté en première sur Prime Video. Il s’agit de Conscience, une production originaire d’Espagne qui fait déjà beaucoup parler de lui dans le monde. Ce film arrivera sur la plateforme à un moment donné cette année, mais il a déjà eu une projection spéciale au Festival du film de Malaga le 16 mars.

Conscience N’a pas encore de date de sortie pour Prime Video, mais la plateforme vient tout de même de sortir le premier teaser officiel. Le long métrage est une combinaison de science-fiction, de drame et d’action qui a les rôles principaux de grands acteurs tels que Maria Pedraza et Pierre Alonso. Une histoire inédite qui a déjà captivé avec son premier aperçu. Regarder!

Détails complets sur la sensibilisation :

Dans le premier aperçu, vous pouvez voir à quel point son intrigue est impressionnante, mais tous les détails ne sont pas révélés. Cependant, depuis spoilersnous vous révélons quelques informations que vous devriez connaître avant sa première.

Synopsis officiel : Dans Awareness, le public rencontrera Ian (Scholz), un adolescent rebelle qui vit avec son père (Alonso) en marge de la société. Ils survivent grâce à de petites escroqueries grâce à l’incroyable capacité d’Ian à projeter des illusions visuelles dans l’esprit des autres. Après avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs en public, deux factions belligérantes commencent à le traquer. Dans sa fuite, Ian devra décider de quel côté il mènera cette guerre à laquelle il a été contraint de participer.

Jeter: Il met en vedette Carlos Scholz (Toy Boy, Fair: The Darkest Light), Pedro Alonso (La casa de papel, The Ministry of Time), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operation Black Tide, Hernán) et Lela Loren (Dieux américains, Altered Carbon). Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc) réalise le film tourné entre la Catalogne, Madrid et Castilla y León.

Premières images officielles :

